- Noticiário das 3h
- 07 abr, 2026
-
Médio Oriente
António Costa apela a solução diplomática para conflito no Médio Oriente
06 abr, 2026 - 15:15 • Olímpia Mairos
Presidente do Conselho Europeu pede fim da escalada e defende negociações como única via para a paz, numa mensagem publicada na rede X.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu que apenas uma solução diplomática poderá pôr fim ao conflito no Médio Oriente, numa publicação na rede social X, após várias semanas de escalada militar na região.
“Após cinco semanas de guerra no Médio Oriente, é evidente que apenas uma solução diplomática poderá resolver as suas causas profundas”, escreveu.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
António Costa sublinhou ainda que os ataques a infraestruturas civis são ilegais e devem ser condenados, independentemente do contexto.
“Qualquer ataque a infraestruturas civis, nomeadamente a instalações energéticas, é ilegal e inaceitável. Isto aplica-se à guerra da Rússia na Ucrânia e aplica-se em todo o lado”, declarou.
O responsável europeu alertou também para o impacto da guerra na população civil iraniana. “A população civil iraniana é a principal vítima do regime iraniano. Seria também a principal vítima de um alargamento da campanha militar”, disse.
Na mesma publicação, e na sequência de uma conversa telefónica com o Presidente do Irão, António Costa apelou à redução imediata das hostilidades.
“A União Europeia insta o Irão a pôr imediatamente fim aos seus ataques contra países da região e a permitir o restabelecimento da plena liberdade de navegação no Estreito de Ormuz”, lê-se na publicação.
O presidente do Conselho Europeu deixou ainda um aviso sobre os riscos da escalada do conflito: “A escalada não conduzirá a um cessar-fogo nem à paz. Apenas as negociações o farão, nomeadamente os esforços em curso liderados pelos parceiros regionais”.
- Noticiário das 3h
- 07 abr, 2026
-
- Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel
- Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
- Irão rejeita desbloquear Estreito de Ormuz em caso de cessar-fogo temporário
- Irão. Novos ataques de EUA e Israel provocam pelo menos 17 mortos
- "Rebento com tudo" se o Irão não aceitar acordo na terça-feira, diz Trump
- Rússia quer que Trump "abandone a linguagem dos ultimatos" contra o Irão
- Iraque agradece ao Irão por permitir passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz
- Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel
- Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
- Irão rejeita desbloquear Estreito de Ormuz em caso de cessar-fogo temporário
- Irão. Novos ataques de EUA e Israel provocam pelo menos 17 mortos
- "Rebento com tudo" se o Irão não aceitar acordo na terça-feira, diz Trump
- Rússia quer que Trump "abandone a linguagem dos ultimatos" contra o Irão
- Iraque agradece ao Irão por permitir passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz