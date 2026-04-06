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Astronautas da Artemis devem bater recorde de distância percorrido no espaço
06 abr, 2026 - 10:40 • João Carlos Malta
A missão Artemis está a meio. Deverá regressar à Terra a 11 de abril.
Os quatro astronautas norte-americanos deverão bater, esta segunda-feira, o recorde de distância alguma vez percorrido no espaço - quando a cápsula Orion sobrevoar a face oculta da Lua.
Aí, os tripulantes vão poder observar um eclipse solar durante cerca de uma hora. Será um dia histórico para a missão Artemis II.
Ao passarem pela Lua, prevê-se que os astronautas a bordo da Orion atinjam uma distância estimada de 252 760 milhas do nosso planeta, superando o recorde anteriormente estabelecido pela tripulação da Apollo 13 em 1970, de 248 655 milhas.
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Durante a tarde, a tripulação vai registar e analisar, ao longo de seis horas, características que possam ajudar os cientistas a compreender como se formaram a Lua e o sistema solar.
Nas últimas horas, as equipas de controlo da missão em Houston e a tripulação da Artemis II concluíram uma correção de trajetória para alinhar a trajetória da nave Orion em direção à Lua. O movimento começou às 23h03 (hora do leste dos EUA) e durou 17,5 segundos.
Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadiana) Jeremy Hansen, continuam numa trajetória precisa para sobrevoar a Lua esta segunda-feira, 6 de abril.
No início do dia de trabalho, a tripulação concluiu um objetivo crucial da missão: o fato do Sistema de Sobrevivência da Tripulação Orion (OCSS).
Segundo o site da NASA, os quatro tripulantes realizaram uma sequência completa de testes, incluindo vestir e pressurizar o fato, verificar fugas, simular a entrada no assento e avaliar a mobilidade e a capacidade de comer e beber.
O fato protege os astronautas durante as fases dinâmicas do voo e fornece suporte de vida em caso de despressurização da cabine e operações de sobrevivência após a aterragem na água.
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