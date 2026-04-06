Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espaço

Astronautas da Artemis devem bater recorde de distância percorrido no espaço

06 abr, 2026 - 10:40 • João Carlos Malta

A missão Artemis está a meio. Deverá regressar à Terra a 11 de abril.

A+ / A-

Os quatro astronautas norte-americanos deverão bater, esta segunda-feira, o recorde de distância alguma vez percorrido no espaço - quando a cápsula Orion sobrevoar a face oculta da Lua.

Aí, os tripulantes vão poder observar um eclipse solar durante cerca de uma hora. Será um dia histórico para a missão Artemis II.

Ao passarem pela Lua, prevê-se que os astronautas a bordo da Orion atinjam uma distância estimada de 252 760 milhas do nosso planeta, superando o recorde anteriormente estabelecido pela tripulação da Apollo 13 em 1970, de 248 655 milhas.

Cratera nunca antes vista: Astronautas da Artemis II viram "a Lua que não estamos habituados a ver"

Espaço

Cratera nunca antes vista: Astronautas da Artemis II viram "a Lua que não estamos habituados a ver"

Até ao momento, apenas robôs da agência espacial n(...)

Durante a tarde, a tripulação vai registar e analisar, ao longo de seis horas, características que possam ajudar os cientistas a compreender como se formaram a Lua e o sistema solar.

Nas últimas horas, as equipas de controlo da missão em Houston e a tripulação da Artemis II concluíram uma correção de trajetória para alinhar a trajetória da nave Orion em direção à Lua. O movimento começou às 23h03 (hora do leste dos EUA) e durou 17,5 segundos.

Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadiana) Jeremy Hansen, continuam numa trajetória precisa para sobrevoar a Lua esta segunda-feira, 6 de abril.

No início do dia de trabalho, a tripulação concluiu um objetivo crucial da missão: o fato do Sistema de Sobrevivência da Tripulação Orion (OCSS).

Segundo o site da NASA, os quatro tripulantes realizaram uma sequência completa de testes, incluindo vestir e pressurizar o fato, verificar fugas, simular a entrada no assento e avaliar a mobilidade e a capacidade de comer e beber.

O fato protege os astronautas durante as fases dinâmicas do voo e fornece suporte de vida em caso de despressurização da cabine e operações de sobrevivência após a aterragem na água.

Cratera nunca antes vista: Astronautas da Artemis II viram "a Lua que não estamos habituados a ver"

Espaço

Cratera nunca antes vista: Astronautas da Artemis II viram "a Lua que não estamos habituados a ver"

Até ao momento, apenas robôs da agência espacial n(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?