Astronautas da Artemis devem bater recorde de distância percorrido no espaço

Os quatro astronautas norte-americanos deverão bater, esta segunda-feira, o recorde de distância alguma vez percorrido no espaço - quando a cápsula Orion sobrevoar a face oculta da Lua. Aí, os tripulantes vão poder observar um eclipse solar durante cerca de uma hora. Será um dia histórico para a missão Artemis II. Ao passarem pela Lua, prevê-se que os astronautas a bordo da Orion atinjam uma distância estimada de 252 760 milhas do nosso planeta, superando o recorde anteriormente estabelecido pela tripulação da Apollo 13 em 1970, de 248 655 milhas.

Durante a tarde, a tripulação vai registar e analisar, ao longo de seis horas, características que possam ajudar os cientistas a compreender como se formaram a Lua e o sistema solar. Nas últimas horas, as equipas de controlo da missão em Houston e a tripulação da Artemis II concluíram uma correção de trajetória para alinhar a trajetória da nave Orion em direção à Lua. O movimento começou às 23h03 (hora do leste dos EUA) e durou 17,5 segundos. Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadiana) Jeremy Hansen, continuam numa trajetória precisa para sobrevoar a Lua esta segunda-feira, 6 de abril. No início do dia de trabalho, a tripulação concluiu um objetivo crucial da missão: o fato do Sistema de Sobrevivência da Tripulação Orion (OCSS).