Donald Trump: Irão fez "proposta significativa, mas não é suficiente”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforça que terça-feira é o prazo final para alcançar um acordo com o Irão. Teerão já rejeitou, entretanto, um cessar-fogo proposto pelo Paquistão, que está a tentar mediar o conflito.



Trump disse esta segunda-feira aos jornalistas, na Casa Branca, que Teerão também apresentou uma proposta de acordo para acabar com a guerra, mas ainda não é boa o suficiente, na perspetiva de Washington.

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“Fizeram uma proposta, e é uma proposta significativa. É um passo importante. Não é suficiente”, afirmou o líder norte-americano.

“A guerra pode terminar muito rapidamente, se fizerem o que têm de fazer. Têm de cumprir certas condições. Eles sabem disso, e penso que têm estado a negociar de boa-fé”, disse Donald Trump, durante um evento anual de Páscoa na Casa Branca.

O Presidente dos EUA considera que os norte-americanos que são contra a guerra "estúpidos", porque "o Irão não pode ter uma arma nuclear".

Trump alegada que se não tivesse rasgado o acordo nuclear da Administração Obama com o Irão, "Israel já tinha sido eliminado da face da terra" pelo regime de Teerão.

O líder norte-americano também disse que está a "obliterar" o Irão e que, por ele, "ficava com o petróleo".

O Paquistão apresentou uma proposta de cessar-fogo de cinco semanas, mas o Irão respondeu que pretende um acordo para uma paz duradoura e rejeitou, para já, desbloquear o Estreito de Ormuz.