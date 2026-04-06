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​Guerra no Irão

Donald Trump: Irão fez "proposta significativa, mas não é suficiente”

06 abr, 2026 - 17:06 • Ricardo Vieira, com Reuters

O Presidente dos EUA considera que os norte-americanos que são contra a guerra "estúpidos", porque "o Irão não pode ter uma arma nuclear".

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforça que terça-feira é o prazo final para alcançar um acordo com o Irão. Teerão já rejeitou, entretanto, um cessar-fogo proposto pelo Paquistão, que está a tentar mediar o conflito.

Trump disse esta segunda-feira aos jornalistas, na Casa Branca, que Teerão também apresentou uma proposta de acordo para acabar com a guerra, mas ainda não é boa o suficiente, na perspetiva de Washington.

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“Fizeram uma proposta, e é uma proposta significativa. É um passo importante. Não é suficiente”, afirmou o líder norte-americano.

“A guerra pode terminar muito rapidamente, se fizerem o que têm de fazer. Têm de cumprir certas condições. Eles sabem disso, e penso que têm estado a negociar de boa-fé”, disse Donald Trump, durante um evento anual de Páscoa na Casa Branca.

O Presidente dos EUA considera que os norte-americanos que são contra a guerra "estúpidos", porque "o Irão não pode ter uma arma nuclear".

Trump alegada que se não tivesse rasgado o acordo nuclear da Administração Obama com o Irão, "Israel já tinha sido eliminado da face da terra" pelo regime de Teerão.

O líder norte-americano também disse que está a "obliterar" o Irão e que, por ele, "ficava com o petróleo".

O Paquistão apresentou uma proposta de cessar-fogo de cinco semanas, mas o Irão respondeu que pretende um acordo para uma paz duradoura e rejeitou, para já, desbloquear o Estreito de Ormuz.

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De acordo com a agência de notícias estatal IRNA, a resposta iraniana é composta por 10 pontos, incluindo o fim dos conflitos na região, um protocolo para garantir a passagem segura no Estreito de Ormuz, o levantamento de sanções e a reconstrução.

Trump ameaçou fazer chover “inferno” sobre Teerão caso não fosse alcançado um acordo até às 20h00 de terça-feira que permitisse a retoma do tráfego nesta rota vital para o abastecimento energético global.

Entretanto, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu que apenas uma solução diplomática poderá pôr fim ao conflito no Médio Oriente, numa publicação na rede social X, após várias semanas de escalada militar na região.

“Após cinco semanas de guerra no Médio Oriente, é evidente que apenas uma solução diplomática poderá resolver as suas causas profundas”, escreveu.

António Costa sublinhou ainda que os ataques a infraestruturas civis são ilegais e devem ser condenados, independentemente do contexto.

“Qualquer ataque a infraestruturas civis, nomeadamente a instalações energéticas, é ilegal e inaceitável. Isto aplica-se à guerra da Rússia na Ucrânia e aplica-se em todo o lado”, declarou.

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