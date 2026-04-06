EUA e Irão estudam cessar-fogo sob pressão de ultimato de Trump

Os Estados Unidos e o Irão estão a analisar um possível plano de cessar-fogo para pôr fim ao conflito que já dura há cinco semanas, numa altura em que se aproxima o prazo imposto por Donald Trump, que ameaça intensificar os ataques caso não haja acordo.

Segundo fontes citadas pela agência Reuters, a proposta — mediada pelo Paquistão — prevê um cessar-fogo imediato, seguido de negociações para um acordo de paz mais abrangente, a concluir num prazo de 15 a 20 dias.

O plano terá resultado de contactos intensos durante a noite entre responsáveis norte-americanos, iranianos e paquistaneses. O chefe do exército do Paquistão, Asim Munir, terá estado em contacto com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi.

Apesar disso, Teerão mantém uma posição firme. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou que apresentou as suas condições através de intermediários, sublinhando que as negociações “não são compatíveis com ultimatos ou ameaças”.

O porta-voz Esmaeil Baghaei afirmou que as exigências iranianas refletem a determinação do país em defender os seus interesses, rejeitando propostas anteriores dos Estados Unidos por as considerar excessivas.

Estreito de Ormuz continua a ser ponto de bloqueio

Um dos principais entraves ao acordo é o Estreito de Ormuz. O Irão recusa reabrir esta rota estratégica — por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial — como condição para um cessar-fogo temporário, rejeitando também prazos impostos por Washington.

Do lado norte-americano, a posição também não é totalmente consensual. Um responsável da Casa Branca indicou que a proposta de cessar-fogo é apenas “uma entre várias ideias” e que Donald Trump ainda não deu luz verde ao plano, mantendo em curso a operação militar designada “Fúria Épica”.

O presidente norte-americano ameaçou mesmo lançar novos ataques contra infraestruturas energéticas e de transporte iranianas caso não seja alcançado um acordo até ao final de terça-feira.