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Médio Oriente
Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
06 abr, 2026 - 12:56 • Olímpia Mairos
Teerão diz que Majid Khademi morreu num ataque que atribui ao “inimigo americano sionista”.
O Irão anunciou a morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária, Majid Khademi, que terá sido morto num ataque ocorrido esta segunda-feira.
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Em comunicado divulgado nas redes sociais e citado pela imprensa internacional, a Guarda Revolucionária refere que “o major-general Majid Khademi (…) foi martirizado num ataque terrorista criminoso”, atribuindo a responsabilidade ao que descreve como “inimigo americano sionista”.
Majid Khademi desempenhou durante décadas funções nas áreas da inteligência e contraespionagem, ascendendo progressivamente na estrutura de segurança iraniana.
Antes de assumir a liderança dos serviços de inteligência da Guarda Revolucionária, chefiou a Organização de Proteção de Inteligência da mesma força, responsável pela vigilância interna e contraespionagem, e ocupou também cargos de chefia no Ministério da Defesa do Irão.
O braço de inteligência da Guarda Revolucionária é considerado um dos mais poderosos órgãos de segurança do país, com um papel central na vigilância interna e no combate à influência estrangeira, muitas vezes em paralelo com o Ministério da Inteligência civil.
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