Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária

06 abr, 2026 - 12:56 • Olímpia Mairos

Teerão diz que Majid Khademi morreu num ataque que atribui ao “inimigo americano sionista”.

A+ / A-

O Irão anunciou a morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária, Majid Khademi, que terá sido morto num ataque ocorrido esta segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Israel mata mais um comandante do Irão. Quem e quantos são os líderes já assassinados?

Guerra no Irão

Israel mata mais um comandante do Irão. Quem e quantos são os líderes já assassinados?

O estratega do fecho do Estreito de Ormuz será Ali(...)

Em comunicado divulgado nas redes sociais e citado pela imprensa internacional, a Guarda Revolucionária refere que “o major-general Majid Khademi (…) foi martirizado num ataque terrorista criminoso”, atribuindo a responsabilidade ao que descreve como “inimigo americano sionista”.

Majid Khademi desempenhou durante décadas funções nas áreas da inteligência e contraespionagem, ascendendo progressivamente na estrutura de segurança iraniana.

Antes de assumir a liderança dos serviços de inteligência da Guarda Revolucionária, chefiou a Organização de Proteção de Inteligência da mesma força, responsável pela vigilância interna e contraespionagem, e ocupou também cargos de chefia no Ministério da Defesa do Irão.

O braço de inteligência da Guarda Revolucionária é considerado um dos mais poderosos órgãos de segurança do país, com um papel central na vigilância interna e no combate à influência estrangeira, muitas vezes em paralelo com o Ministério da Inteligência civil.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?