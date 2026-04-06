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Médio Oriente
Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel
06 abr, 2026 - 14:06 • Olímpia Mairos
Teerão garante ter atingido um navio militar norte-americano e um porta-contentores associado a Israel, mas não há confirmação independente nem reação de Washington.
A Guarda Revolucionária do Irão afirma ter realizado ataques contra navios associados aos Estados Unidos e a Israel, de acordo com informações divulgadas pelos meios de comunicação estatais iranianos, citados pela agência Reuters.
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Segundo essas fontes, terá sido atingido o navio de assalto anfíbio norte-americano LHA-7, alegadamente forçado a recuar para sul, em direção ao Oceano Índico. Não foram divulgados nem o local exato nem o momento em que o alegado ataque terá ocorrido.
Até ao momento, não há qualquer confirmação por parte dos Estados Unidos, que ainda não reagiram às alegações iranianas.
A Guarda Revolucionária indica ainda que teve como alvo um navio porta-contentores alegadamente ligado a Israel, identificado como “SDN7”, sem, no entanto, revelar a sua localização.
As informações conhecidas baseiam-se exclusivamente em fontes oficiais iranianas, não sendo possível, para já, confirmar de forma independente os alegados ataques.
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