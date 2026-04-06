Irão rejeita desbloquear Estreito de Ormuz em caso de cessar-fogo temporário

[Atualizado às 09h10]

O Irão recusa desbloquear o Estreito de Ormuz em troca de um cessar-fogo temporário.

É a garantia de um alto responsável iraniano, citado pela agência Reuters, esta segunda-feira.

Em causa está um plano de cessar-fogo enviado pelo Paquistão aos Estados Unidos da América (EUA) e ao Irão.

A proposta prevê uma trégua inicial imediata e um acordo mais alargado a ser negociado mais tarde.

A proposta prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e um prazo de 15 a 20 dias para um acordo mais amplo. Já o Irão discute com intermediários regionais um cessar-fogo ainda mais extenso, de 45 dias, para implementar um acordo de duas fases.

Teerão confirma ter recebido este plano, que está a ser avaliado. No entanto, o governo iraniano já disse que não aceita ser pressionado a aceitar prazos.

Os média iranianos confirmaram, entretanto, a morte de Majid Khademi, mais um oficial da Guarda Revolucionária Iraniana.

Depois de usar um palavrão para exigir a abertura do Estreito de Ormuz na manhã deste domingo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu um novo aviso aos "sacanas" líderes iranianos.

Trump adiou por mais um dia o prazo para que seja reaberto o "maldito estreito" de Ormuz, sendo que o novo limite expira às 20h00 locais de Washington DC, sede do governo dos EUA.