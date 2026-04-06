- Noticiário das 14h
- 06 abr, 2026
-
Irão rejeita desbloquear Estreito de Ormuz em caso de cessar-fogo temporário
06 abr, 2026 - 08:40 • Henry Galsky, correspondente da Renascença no Médio Oriente , André Rodrigues , João Malheiro
Paquistão entregou um plano de cessar-fogo a EUA e Irão que está em análise.
[Atualizado às 09h10]
O Irão recusa desbloquear o Estreito de Ormuz em troca de um cessar-fogo temporário.
É a garantia de um alto responsável iraniano, citado pela agência Reuters, esta segunda-feira.
Em causa está um plano de cessar-fogo enviado pelo Paquistão aos Estados Unidos da América (EUA) e ao Irão.
A proposta prevê uma trégua inicial imediata e um acordo mais alargado a ser negociado mais tarde.
A proposta prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e um prazo de 15 a 20 dias para um acordo mais amplo. Já o Irão discute com intermediários regionais um cessar-fogo ainda mais extenso, de 45 dias, para implementar um acordo de duas fases.
Teerão confirma ter recebido este plano, que está a ser avaliado. No entanto, o governo iraniano já disse que não aceita ser pressionado a aceitar prazos.
Os média iranianos confirmaram, entretanto, a morte de Majid Khademi, mais um oficial da Guarda Revolucionária Iraniana.
Depois de usar um palavrão para exigir a abertura do Estreito de Ormuz na manhã deste domingo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu um novo aviso aos "sacanas" líderes iranianos.
Trump adiou por mais um dia o prazo para que seja reaberto o "maldito estreito" de Ormuz, sendo que o novo limite expira às 20h00 locais de Washington DC, sede do governo dos EUA.
- Noticiário das 14h
- 06 abr, 2026
-
- Iraque agradece ao Irão por permitir passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz
- Trump usa palavrão para exigir abertura do Estreito de Ormuz
- Missão iraniana apela à ONU para que aja "agora" após ameaças de Trump
- "Rebento com tudo" se o Irão não aceitar acordo na terça-feira, diz Trump
- Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
- Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel
- Iraque agradece ao Irão por permitir passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz
- Trump usa palavrão para exigir abertura do Estreito de Ormuz
- Missão iraniana apela à ONU para que aja "agora" após ameaças de Trump
- "Rebento com tudo" se o Irão não aceitar acordo na terça-feira, diz Trump
- Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
- Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel