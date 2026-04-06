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O quê e quando? Saiba tudo o que vai acontecer no dia histórico da Artemis II

06 abr, 2026 - 14:26 • João Carlos Malta

Veja a que horas vai acontecer cada um dos momentos fundamentais do dia que (acredita a NASA) irá fazer parte dos livros de história. Confira aqui o programa anunciado pela agência espacial.

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Durante a tarde/noite desta segunda-feira e a madrugada de terça em Portugal, a tripulação da Artemis II vai registar e analisar, ao longo de seis horas, características que possam ajudar os cientistas a compreender como se formaram a Lua e o sistema solar.
Isto num dia em que os quatro astronautas norte-americanos deverão bater o recorde de distância alguma vez percorrido no espaço — quando a cápsula Orion sobrevoar a face oculta da Lua.

Saiba o que vai acontecer (e quando):

  • 18h00: Início da cobertura da NASA+ da sobrevoo lunar;
  • 18h56: A tripulação ultrapassará o recorde de maior distância percorrida por humanos em relação à Terra, anteriormente estabelecido pela Apollo 13 em 1970;
  • 19h10: Declarações da tripulação sobre a quebra do recorde de distância da Apollo 13 (apenas áudio);
  • 19h15: A tripulação configura a cabine da Orion para as operações de sobrevoo lunar;
  • 19h45: Início da observação lunar;
  • 23h44: Previsão de perda de comunicação enquanto a tripulação se dirige para trás da Lua (aproximadamente 40 minutos);
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  • 00h02: A Orion atinge a maior aproximação à Lua (6.550 km).
  • 00h07: A Orion atinge a distância máxima à Terra (406.700 km).
  • 00h25: O "nascer da Terra" marca o regresso à Terra vista na orla oposta da Lua. Previsão de restabelecimento das comunicações quando a tripulação reaparecer por detrás da Lua
  • 01h35: Durante um eclipse solar, o Sol passará por detrás da Lua a partir da perspetiva da tripulação
  • 02h20: Fim da observação lunar

A NASA anuncia que as imagens mais recentes da missão Artemis II vão estar na plataforma Multimédia da Artemis II.

A agência norte-americana anuncia outros canais onde o público pode seguir os passos da Artemis na rota para a Lua: são eles @NASAArtemis no Twitter, o Facebook e o Instagram para atualizações em tempo real.

A cobertura em direto da missão está disponível no canal de YouTube da NASA.

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