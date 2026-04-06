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Trump ameaça prender jornalista que revelou resgate de piloto em território iraniano

06 abr, 2026 - 23:27 • Redação

Trump ameaçou prender o jornalista que revelou o resgate de um piloto norte-americano abatido sobre o Irão. A declaração foi feita numa conferência de imprensa na Casa Branca esta segunda-feira. Representa a escalada mais grave do atual governo contra a liberdade de imprensa.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu esta segunda-feira que o jornalista responsável por noticiar o resgate de um piloto norte-americano em território iraniano revele a sua fonte, ameaçando-o com prisão caso recuse, conta a "Reuters" esta segunda-feira.

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Na sexta-feira, um caça norte-americano foi abatido sobre o Irão. Os dois pilotos a bordo foram posteriormente resgatados, mas a recuperação do primeiro foi divulgada publicamente antes de a operação relativa ao segundo estar concluída. Trump alegou que essa divulgação colocou em risco a segunda missão de resgate.

"Não falámos do primeiro durante uma hora. Depois alguém fez uma fuga de informação, que, esperamos, iremos encontrar. Estamos a investigar muito ativamente para encontrar esse responsável", afirmou Trump.

O Presidente foi mais longe nas ameaças dirigidas à comunicação social: "Vamos à empresa de media que publicou e vamos dizer: 'Segurança nacional — identifiquem a fonte ou vão para a prisão.'"

Não ficou claro a que órgão de comunicação social ou jornalista Trump se referia especificamente. Vários meios — entre os quais o "The New York Times", a CBS News e o Axios — noticiaram o resgate do primeiro aviador num curto espaço de tempo. A Casa Branca não respondeu a questões sobre a identidade do jornalista visado.

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