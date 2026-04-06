Trump elogia operação de resgate "histórica" e ameaça eliminar o Irão

"Foi como encontrar uma agulha num palheiro", afirmou esta segunda-feira o Presidente dos Estados Unidos, numa conferência de imprensa sobre o que apelidou de "histórica" operação de resgate de dois pilotos nas montanhas do Irão.

Donald Trump disse que os EUA "não deixam ninguém para trás" e sublinhou que, além de um piloto do caça F-15, ninguém ficou ferido na ação atrás das linhas inimigas.

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De acordo com o chefe de Estado, a operação para resgatar o segundo piloto envolveu 155 aeronaves – quatro bombardeiros, 64 caças, 48 aviões de reabastecimento, 13 aeronaves de salvamento, entre outros meios – e algumas foram atingidas por balas iranianas.

“Estávamos a mobilizá-los a todos, e grande parte da operação envolveu subterfúgio. Queríamos levá-los a pensar que ele estava noutro local, porque tinham uma força militar enorme no terreno — milhares de pessoas estavam à procura”, afirmou Trump.

O Presidente norte-americano considera que "foi como encontrar uma agulha no palheiro e a CIA foi incrível".

As forças norte-americanas foram obrigadas a abandonar e a explodir aviões no Irão, mas, para impedir que Teerão tivesse acesso ao equipamento a bordo, confirmou Trump.

“Nunca esqueço o risco extraordinário assumido pelos militares que enviamos para o combate”, acrescentou.

"Irão pode ser eliminado numa noite"

Nesta conferência de imprensa, quando falta um dia para o fim do ultimato ao Irão, Trump avisou que o regime de Teerão poderá ser eliminado numa noite, acrescentando que “essa noite pode ser já amanhã à noite”.



A Casa Branca tem um plano para destruir pontes e todas as centrais elétricas do Irão no espaço de "quatro horas", garantiu.

“Temos um plano, graças ao poder das nossas forças armadas, que prevê que todas as pontes do Irão sejam destruídas até à meia-noite de amanhã [terça-feira], que todas as centrais elétricas do Irão fiquem fora de serviço (…) e nunca mais possam ser utilizadas”, afirmou Trump.

O Presidente norte-americano fez ao Irão um ultimato para chegar a um acordo de cessar-fogo até terça-feira às 20h00 de Washington (01h00 de quarta-feira em Portugal continental).

Nestas declarações aos jornalistas, Trump também disse que o povo iraniano deveria revoltar-se contra o Governo do país caso seja declarado um cessar-fogo.



O Presidente norte-americano ameaçou, também, que vai perseguir e prender o jornalista que noticiou que ainda havia um piloto desaparecido no Irão.