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Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa

07 abr, 2026 - 19:44 • Ricardo Vieira, com Reuters

Leão XIV afirma que ataques contra infraestruturas civis são contrários ao Direito Internacional e pede ao mundo que pense nas vítimas, incluindo crianças, mortas no conflito no Médio Oriente.

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As ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", afirmou esta terça-feira o Papa, em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

“Hoje, como todos sabemos, houve esta ameaça contra todo o povo do Irão, e isso é verdadeiramente inaceitável”, declarou Leão XIV, numa referência à mais recente ameaça do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Leão XIV afirma que ataques contra infraestruturas civis são contrários ao Direito Internacional e pede ao mundo que pense nas vítimas, incluindo crianças, mortas no conflito no Médio Oriente.

“Há certamente aqui questões de Direito Internacional, mas, mais do que isso, trata-se de uma questão moral para o bem das pessoas (em todo o mundo)”, acrescentou.

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No dia em que o Presidente norte-americano ameaçou acabar com a civilização iraniana, o Papa sublinha que muitas pessoas defenderam que a guerra no Irão é uma "guerra injusta".

Papa Leão XIV, que tem emergido como um crítico assumido da guerra no Irão, apelou aos cidadãos de todo o mundo para que contactem os seus representantes políticos e lhes peçam que ponham termo ao alastramento do conflito regional.

O ultimato de Donald Trump ao Irão para aceitar um cessar-fogo termina às 01h00 da madrugada de quarta-feira em Portugal continental. O Presidente norte-americano deixou nova ameaça: "Uma civilização inteira morrerá esta noite".

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