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Artemis II recupera contacto com Terra após sobrevoar face oculta da Lua

07 abr, 2026 - 07:46 • Lusa, João Pedro Quesado (vídeo)

A Lua impediu a passagem das ondas de rádio que mantêm a comunicação entre a NASA e a nave Orion durante cerca de 40 minutos.

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Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua
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A nave tripulada Orion da missão Artemis II da NASA restabeleceu hoje o contacto com a Terra após passar cerca de 40 minutos em silêncio total enquanto sobrevoava a face oculta da Lua, uma interrupção normal.

"É tão fantástico ouvir-vos novamente da Terra. Ásia, África e Oceânia: estamos a olhar para vocês. Podem olhar para cima e ver a Lua neste momento. Nós também vos vemos", declarou a astronauta Christina Koch na primeira mensagem após o restabelecimento das comunicações.

A Lua, uma massa sólida de rocha e regolito com quase 3.500 quilómetros de diâmetro, impediu a passagem das ondas de rádio que mantêm a comunicação entre a NASA e a Orion durante cerca de 40 minutos.

Este tipo de interrupções é característico de todas as missões que passaram por detrás da Lua, a última delas a Apolo 17 em 1972, segundo a NASA.

Durante a passagem pelo lado oculto da Lua, os astronautas da missão Artemis II --- Koch, o comandante Reid Wiseman e o piloto Victor Glover, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana --- estudaram o lado oculto do satélite através de fotografias e da observação direta pelas janelas da cápsula.

Segundo a NASA, a visão humana consegue perceber as mudanças subtis de cor, textura e outras características da superfície que podem escapar às câmaras e a outras tecnologias.

A Bacia Oriental foi um dos principais objetos de estudo, um cratera de impacto com 930 quilómetros de largura no hemisfério sul da Lua.

A missão Artemis II sairá da órbita lunar hoje às 13h25, hora da costa leste (17h25 TMG), no âmbito do seu regresso à Terra.

E a humanidade nunca esteve tão longe de casa. Artemis II quebra recorde
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