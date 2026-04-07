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EUA atacam alvos militares na ilha de Kharg
07 abr, 2026 - 13:30 • Reuters
As operações não terão afetado infraestruturas petrolíferas, tendo sido atingidos mais de 50 alvos militares.
(Em atualização)
As forças armadas dos Estados Unidos realizaram novos ataques contra alvos militares na ilha iraniana de Kharg, afirmou esta terça-feira um responsável norte-americano, citado pela Reuters.
As operações, segundo a mesma fonte, não afetaram infraestruturas petrolíferas.
Segundo o Wall Street Journal, mais de 50 alvos militares foram atingidos.
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