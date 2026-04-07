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Médio Oriente

EUA atacam alvos militares na ilha de Kharg

07 abr, 2026 - 13:30 • Reuters

As operações não terão afetado infraestruturas petrolíferas, tendo sido atingidos mais de 50 alvos militares.

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(Em atualização)

As forças armadas dos Estados Unidos realizaram novos ataques contra alvos militares na ilha iraniana de Kharg, afirmou esta terça-feira um responsável norte-americano, citado pela Reuters.

As operações, segundo a mesma fonte, não afetaram infraestruturas petrolíferas.

Segundo o Wall Street Journal, mais de 50 alvos militares foram atingidos.
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