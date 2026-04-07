- Noticiário das 14h
- 07 abr, 2026
-
Energia
França. Quase 20% dos postos de combustível estão em rutura
07 abr, 2026 - 10:39 • João Carlos Malta
A porta-voz do Governo e ministra delegada para a Energia, Maud Bregeon, afasta o cenário de escassez de combustíveis ou problemas com refinarias em França.
Cerca de 18% dos postos de abastecimento em França estão sem pelo menos um tipo de combustível devido a dificuldades logísticas, noticia o canal francês BFMTV, citando um membro do governo gaulês.
As principais falhas estão relacionadas com a rede da TotalEnergies, mas, segundo a porta-voz do Governo e ministra delegada para a Energia, Maud Bregeon, não há escassez de combustíveis em França, pois o abastecimento de petróleo continua garantido.
Bregeon diz que a matéria-prima, o petróleo, chega a França e que não há problemas nas refinarias. “Não há problemas nos depósitos; há um congestionamento nas redes de transporte e, essencialmente, na rede de transporte (da TotalEnergies)”, afirmou na BFMTV.
João Duque
“Crise energética deverá ter efeitos mais duradouros devido à destruição de infraestruturas”
Comentador alerta para impacto prolongado nos preç(...)
Maud Bregeon diz que 83% das estações onde se verificam dificuldades pertencem à rede da TotalEnergies, recordando que o grupo petrolífero fixou um teto para os preços no contexto da guerra travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.
Já Olivier Gantois, presidente da União Francesa das Indústrias Petrolíferas, Energias e Mobilidades, referiu, por sua vez, na RTL, que “uma em cada quatro estações de serviço” se encontrava sem stock.
Olivier Gantois acrescentou não saber se a TotalEnergies iria prolongar mais uma vez os seus limites máximos de preços, já prorrogados no final de março até esta terça-feira.
Economia
Governo mantém descontos, mas combustíveis voltam a subir segunda-feira
Em portaria publicada em Diário da República, o ex(...)
- Noticiário das 14h
- 07 abr, 2026
-
- Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"
- Irão. Líder supremo em "condição severa" e incapaz de governar
- Trump elogia operação de resgate "histórica" e ameaça eliminar o Irão
- Donald Trump: Irão fez "proposta significativa, mas não é suficiente”
- Combustíveis: Governo admite ir mais longe nos descontos
- Anarec assegura normalidade no stock de combustível em Portugal
- Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"
- Irão. Líder supremo em "condição severa" e incapaz de governar
- Trump elogia operação de resgate "histórica" e ameaça eliminar o Irão
- Donald Trump: Irão fez "proposta significativa, mas não é suficiente”
- Combustíveis: Governo admite ir mais longe nos descontos
- Anarec assegura normalidade no stock de combustível em Portugal