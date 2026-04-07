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França. Quase 20% dos postos de combustível estão em rutura

07 abr, 2026 - 10:39 • João Carlos Malta

A porta-voz do Governo e ministra delegada para a Energia, Maud Bregeon, afasta o cenário de escassez de combustíveis ou problemas com refinarias em França.

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Cerca de 18% dos postos de abastecimento em França estão sem pelo menos um tipo de combustível devido a dificuldades logísticas, noticia o canal francês BFMTV, citando um membro do governo gaulês.

As principais falhas estão relacionadas com a rede da TotalEnergies, mas, segundo a porta-voz do Governo e ministra delegada para a Energia, Maud Bregeon, não há escassez de combustíveis em França, pois o abastecimento de petróleo continua garantido.

Bregeon diz que a matéria-prima, o petróleo, chega a França e que não há problemas nas refinarias. “Não há problemas nos depósitos; há um congestionamento nas redes de transporte e, essencialmente, na rede de transporte (da TotalEnergies)”, afirmou na BFMTV.

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Maud Bregeon diz que 83% das estações onde se verificam dificuldades pertencem à rede da TotalEnergies, recordando que o grupo petrolífero fixou um teto para os preços no contexto da guerra travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.

Já Olivier Gantois, presidente da União Francesa das Indústrias Petrolíferas, Energias e Mobilidades, referiu, por sua vez, na RTL, que “uma em cada quatro estações de serviço” se encontrava sem stock.

Olivier Gantois acrescentou não saber se a TotalEnergies iria prolongar mais uma vez os seus limites máximos de preços, já prorrogados no final de março até esta terça-feira.

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