Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guitarra autografada de Noel Gallagher, dos Oasis, vai ser leiloada

07 abr, 2026 - 10:10 • Redação

A guitarra tem um valor estimado entre os 60 mil e os 80 mil dólares. Os lances online para o leilão começam dia 9 de abril.

A+ / A-

A guitarra acústica utilizada na composição do álbum mais vendido dos anos 90, o segundo da banda Oasis, “(What’s the Story) Morning Glory?”, pode atingir as 60 mil libras num leilão da Sotheby’s.

A Epiphone EJ-200, autografado por Gallagher, será leiloada juntamente com uma letra manuscrita de "Don't Look Back in Anger", uma das músicas mais icónicas da banda.

Estará ainda disponível para licitações uma guitarra Rickenbacker de 12 cordas, usado pelo artista durante uma década.

Segundo o jornal "The Guardian", o especialista em cultura pop da Sotheby’s em Nova Iorque, Craig Inciardi, explicou que Noel Gallagher utilizava guitarras acústicas para compor muitas das canções da banda e que o modelo leiloado é “típico do que toca até hoje”.

A guitarra faz-se acompanhar de um certificado de autenticidade que comprova que foi usada durante a produção do álbum, gravado em apenas 15 dias.

“(What’s the Story) Morning Glory?” vendeu 350 mil cópias na primeira semana de lançamento, em outubro de 1995. Chegou a vender 22 milhões, entrando para a lista dos 50 álbuns mais vendidos de sempre.

A guitarra foi dada por Noel a um roadie, um técnico de apoio que viaja com a banda, que vendeu à pessoa responsável por a colocar em leilão.

Craig Inciardi reforça que, para colecionadores e fãs, estes “são objetos funcionais que se tornara muito procurados e o valor dos instrumentos musicais com este tipo de origem histórica tem aumentado significativamente ao longo do tempo.”

A guitarra a leiloar tem um valor estimado entre os 60.000 e os 80.000 dólares. Os lances online para o leilão começam a 9 de abril.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 07 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)