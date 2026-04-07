Irão. Líder supremo em "condição severa" e incapaz de governar

O novo líder supremo do Irão, Motjaba Khamenei, filho do antigo ayatollah Ali Khamenei, encontra-se numa "condição severa" e deve estar incapaz de governar.

A informação consta num relatório diplomático dos serviços secretos norte-americanos e israelitas, ao qual o jornal britânico "The Times" teve acesso.

Depois dos ataques que vitimaram o seu pai e o terão deixado ferido, Motjaba Khamenei estará a receber tratamento médico na cidade iraniana de Qom e poderá estar inconsciente.

"É incapaz de participar nas tomadas de decisão do país", descreve o documento.

Anteriormente, os detalhes sobre a gravidade dos ferimentos de Mojtaba Khamenei eram escassos, mas o líder supremo não apareceu em público desde os primeiros ataques de EUA e Israel ao Irão, que vitimaram as principais figuras do regime de Teerão.

Segundo o "The New York Times", os ferimentos deverão ter sido nas pernas. “Ouvi relatos de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido”, escreveu Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian.

“Perguntei a alguns amigos que têm contactos com ele. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo”, acrescentou Yousef, que também é conselheiro do governo iraniano.