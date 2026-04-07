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Irão. Líder supremo em "condição severa" e incapaz de governar
07 abr, 2026 - 07:25 • João Malheiro
Motjaba Khamenei estará a receber tratamento médico na cidade iraniana de Qom e poderá estar inconsciente.
O novo líder supremo do Irão, Motjaba Khamenei, filho do antigo ayatollah Ali Khamenei, encontra-se numa "condição severa" e deve estar incapaz de governar.
A informação consta num relatório diplomático dos serviços secretos norte-americanos e israelitas, ao qual o jornal britânico "The Times" teve acesso.
Depois dos ataques que vitimaram o seu pai e o terão deixado ferido, Motjaba Khamenei estará a receber tratamento médico na cidade iraniana de Qom e poderá estar inconsciente.
"É incapaz de participar nas tomadas de decisão do país", descreve o documento.
Anteriormente, os detalhes sobre a gravidade dos ferimentos de Mojtaba Khamenei eram escassos, mas o líder supremo não apareceu em público desde os primeiros ataques de EUA e Israel ao Irão, que vitimaram as principais figuras do regime de Teerão.
Segundo o "The New York Times", os ferimentos deverão ter sido nas pernas. “Ouvi relatos de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido”, escreveu Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian.
“Perguntei a alguns amigos que têm contactos com ele. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo”, acrescentou Yousef, que também é conselheiro do governo iraniano.
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