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Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas

07 abr, 2026 - 23:38 • Fábio Monteiro

Donald Trump anunciou a suspensão dos bombardeamentos ao Irão por duas semanas. A decisão está condicionada à "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz por parte de Teerão.

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Donald Trump anunciou esta terça-feira a suspensão dos bombardeamentos e dos ataques militares ao Irão por um período de duas semanas, numa publicação na sua rede social Truth Social.

Israel também aceitou o cessar-fogo, avança a "Reuters".

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O Presidente norte-americano invocou conversações com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e com o chefe do Exército paquistanês, Marechal-de-Campo Asim Munir, como base para a decisão. Trump afirmou que os dois responsáveis lhe pediram que suspendesse a ofensiva prevista para esta noite.

"Concordo em suspender os bombardeamentos e os ataques ao Irão por um período de duas semanas. Este será um cessar-fogo de dois lados!", escreveu Trump na Truth Social.

A suspensão está, no entanto, condicionada à aceitação por parte do Irão da "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz, a via marítima que Teerão bloqueou desde o início do conflito e por onde passa cerca de 20% das exportações mundiais de petróleo.

Trump justificou a decisão com o cumprimento dos objetivos militares traçados desde o início da campanha, lançada a 28 de fevereiro em conjunto com Israel. "Já alcançámos e superámos todos os objetivos militares", afirmou, acrescentando que os EUA receberam uma proposta iraniana de dez pontos que considera uma "base negociável" para um acordo definitivo.

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Segundo o presidente norte-americano, "quase todos os pontos de contencioso" entre Washington e Teerão estão já acordados, e o período de duas semanas servirá para "finalizar e concretizar" um entendimento de longo prazo.

A decisão surge horas depois de Trump ter ameaçado, na mesma rede social, que "uma civilização inteira morreria esta noite" caso o Irão não cedesse antes do prazo das 20h00 de Washington (01h00 de quarta-feira em Lisboa).

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Abbas Araqchi afirmou também que o Irão suspenderá os ataques se cessarem os ataques contra o país.

“A passagem pelo estreito de Ormuz será permitida nas próximas duas semanas sob gestão militar iraniana.”

O Irão anuncia que uma primeira ronda de negociações com os Estados Unidos está marcada para sexta-feira, 10 de abril, em Islamabad, capital do Paquistão.

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