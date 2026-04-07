- Noticiário das 6h
- 08 abr, 2026
-
Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas
07 abr, 2026 - 23:38 • Fábio Monteiro
Donald Trump anunciou a suspensão dos bombardeamentos ao Irão por duas semanas. A decisão está condicionada à "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz por parte de Teerão.
Donald Trump anunciou esta terça-feira a suspensão dos bombardeamentos e dos ataques militares ao Irão por um período de duas semanas, numa publicação na sua rede social Truth Social.
Israel também aceitou o cessar-fogo, avança a "Reuters".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O Presidente norte-americano invocou conversações com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e com o chefe do Exército paquistanês, Marechal-de-Campo Asim Munir, como base para a decisão. Trump afirmou que os dois responsáveis lhe pediram que suspendesse a ofensiva prevista para esta noite.
"Concordo em suspender os bombardeamentos e os ataques ao Irão por um período de duas semanas. Este será um cessar-fogo de dois lados!", escreveu Trump na Truth Social.
A suspensão está, no entanto, condicionada à aceitação por parte do Irão da "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz, a via marítima que Teerão bloqueou desde o início do conflito e por onde passa cerca de 20% das exportações mundiais de petróleo.
Trump justificou a decisão com o cumprimento dos objetivos militares traçados desde o início da campanha, lançada a 28 de fevereiro em conjunto com Israel. "Já alcançámos e superámos todos os objetivos militares", afirmou, acrescentando que os EUA receberam uma proposta iraniana de dez pontos que considera uma "base negociável" para um acordo definitivo.
Guerra no Médio Oriente
🔴 Ao minuto: Trump anuncia acordo de cessar-fogo com o Irão
Ultimato de Trump ao Irão para aceitar um cessar-f(...)
Segundo o presidente norte-americano, "quase todos os pontos de contencioso" entre Washington e Teerão estão já acordados, e o período de duas semanas servirá para "finalizar e concretizar" um entendimento de longo prazo.
A decisão surge horas depois de Trump ter ameaçado, na mesma rede social, que "uma civilização inteira morreria esta noite" caso o Irão não cedesse antes do prazo das 20h00 de Washington (01h00 de quarta-feira em Lisboa).
Médio Oriente
Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"
Presidente dos EUA exige reabertura do Estreito de(...)
Irão admite passagem no estreito de Ormuz
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que a passagem pelo estreito de Ormuz será permitida nas próximas duas semanas, sob gestão das forças militares iranianas.
Abbas Araqchi afirmou também que o Irão suspenderá os ataques se cessarem os ataques contra o país.
“A passagem pelo estreito de Ormuz será permitida nas próximas duas semanas sob gestão militar iraniana.”
O Irão anuncia que uma primeira ronda de negociações com os Estados Unidos está marcada para sexta-feira, 10 de abril, em Islamabad, capital do Paquistão.
- Noticiário das 6h
- 08 abr, 2026
-
- Paquistão faz proposta para evitar escalada na guerra EUA vs. Irão
- Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa
- “Uma civilização inteira morrerá esta noite”, ameaça Trump
- Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"
- Trump ameaça prender jornalista que revelou resgate de piloto em território iraniano
- Paquistão faz proposta para evitar escalada na guerra EUA vs. Irão
- Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa
- “Uma civilização inteira morrerá esta noite”, ameaça Trump
- Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"
- Trump ameaça prender jornalista que revelou resgate de piloto em território iraniano