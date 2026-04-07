JD Vance acusa Bruxelas de interferência estrangeira nas eleições da Hungria

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, acusa Bruxelas de uma alegada interferência estrangeira” sem precedentes” e “vergonhosa” nas eleições húngaras.

Isto ao mesmo tempo que Vance apoiou de forma enfática Viktor Orbán para que este vencesse as eleições do próximo domingo. O vice-presidente dos Estados Unidos criticou os “burocratas” europeus por “um dos piores exemplos de interferência eleitoral estrangeira” que já viu.

E acusa Bruxelas de tentar "destruir a economia da Hungria". Vance não escondeu que está em Budapeste para ajudar na campanha eleitoral de Orbán.

"Parte da razão pela qual estamos aqui, e parte da razão pela qual o presidente dos Estados Unidos me enviou para cá, é porque consideramos que o nível de interferência por parte da burocracia de Bruxelas tem sido verdadeiramente vergonhoso. Não vou dizer ao povo da Hungria como deve votar. Gostaria de encorajar os burocratas de Bruxelas a fazerem exatamente o mesmo”, disse durante uma conferência de imprensa.

Numa altura em que Orbán está em apuros, com as sondagens a colocá-lo bem atrás de Magyar, Vance vê em Orbán alguém que “defendeu ferozmente” o seu país, “defende os valores da civilização ocidental” e, de um modo geral, se posicionou de forma correta em vários assuntos, desde a energia até à Ucrânia.