Paquistão faz proposta para evitar escalada na guerra EUA vs. Irão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pede aos Estados Unidos uma extensão de duas semanas ao ultimato feito por Donald Trump ao Irão.

“Para permitir que a diplomacia siga o seu curso, peço sinceramente ao Presidente Trump que prolongue o prazo por duas semanas", escreveu Shehbaz Sharif, nas redes sociais.

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"O Paquistão solicita, com toda a boa-fé, aos irmãos iranianos que reabram o estreito de Ormuz por um período correspondente de duas semanas, como gesto de boa vontade”, afirmou o primeiro-ministro do Paquistão, quem tem mediado as negociações entre EUA e o Irão.

Trump analisa proposta do Paquistão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a par da proposta do Paquistão e será dada uma resposta, afirmou na terça-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

“O Presidente foi informado da proposta e será dada uma resposta”, declarou Leavitt em comunicado.

O ultimato de Donald Trump ao Irão para aceitar um cessar-fogo termina às 01h00 da madrugada de quarta-feira em Portugal continental.

O Presidente norte-americano deixou nova ameaça: "Uma civilização inteira morrerá esta noite".



O Papa afirmou esta terça-feira que as ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis".

“Hoje, como todos sabemos, houve esta ameaça contra todo o povo do Irão, e isso é verdadeiramente inaceitável”, declarou Leão XIV, numa referência à mais recente ameaça do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Leão XIV afirma que ataques contra infraestruturas civis são contrários ao Direito Internacional e pede ao mundo que pense nas vítimas, incluindo crianças, mortas no conflito no Médio Oriente.

“Há certamente aqui questões de Direito Internacional, mas, mais do que isso, trata-se de uma questão moral para o bem das pessoas (em todo o mundo)”, acrescentou.

