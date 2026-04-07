Rapper Offset baleado e hospitalizado na Flórida
07 abr, 2026 - 09:22 • Redação
A sua condição é estável e ainda não há informações sobre o motivo dos disparos. Duas pessoas foram detidas.
Kiari Cephus, o rapper Offset, foi baleado na noite de segunda-feira, perto do Seminole Hard Rock Hotel & Casino, na Flórida.
Atualmente, a condição do artista é estável. Um porta-voz do artista disse à revista Variety, em comunicado, que o ferimento está a ser tratado e Offset continuará em observação.
“Podemos confirmar que Offset foi baleado e está atualmente no hospital a receber assistência médica”, explica o representante.
Fonte da polícia local informou o TMZ que as autoridades foram acionadas por volta das 19h00 (horário local), e que os tiros “resultaram numa vítima com ferimentos leves”, que foi levada para o Memorial Regional Hospital, em Hollywood.
“A polícia de Seminole chegou imediatamente ao local e a situação foi rapidamente controlada. Duas pessoas foram detidas pela polícia e a investigação está em curso. O local está seguro e não há ameaça para o público; as operações continuam normalmente.”, acrescentou o representante.
Ainda não há informações sobre o que teria motivado os disparos.
Offset, é ex-integrante do trio Migos, juntamente com Quavo e Takeoff.
Takeoff, seu primo, foi assassinado a tiro em Houston, aos 28 anos. Offset chegou a falar abertamente sobre o luto, partilhando a sua dificuldade em lidar com o assunto.
O artista foi casado com a cantora Cardi B, com quem teve três filhos. Separaram-se em 2024.
