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TGV colide com camião e faz pelo menos um morto em França
07 abr, 2026 - 09:26 • João Malheiro
Há, ainda, 27 feridos a registar, muitos dos quais passageiros do comboio.
Um comboio de alta velocidade colidiu esta terça-feira com um camião militar, no norte de França.
O piloto do TGV é, até agora, a única vítima mortal do acidente, segundo avança a imprensa local.
Há, ainda, 27 feridos a registar, muitos dos quais passageiros do comboio.
O acidente ocorreu numa passagem entre Béthune e Lens, segundo o ministro de Transportes francês.
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