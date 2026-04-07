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TGV colide com camião e faz pelo menos um morto em França

07 abr, 2026 - 09:26 • João Malheiro

Há, ainda, 27 feridos a registar, muitos dos quais passageiros do comboio.

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Um comboio de alta velocidade colidiu esta terça-feira com um camião militar, no norte de França.

O piloto do TGV é, até agora, a única vítima mortal do acidente, segundo avança a imprensa local.

Há, ainda, 27 feridos a registar, muitos dos quais passageiros do comboio.

O acidente ocorreu numa passagem entre Béthune e Lens, segundo o ministro de Transportes francês.

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