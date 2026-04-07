- Noticiário das 14h
- 07 abr, 2026
-
Médio Oriente
Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"
07 abr, 2026 - 07:33 • João Malheiro
Presidente dos EUA exige reabertura do Estreito de Ormuz até ao final desta terça-feira, ameaçando "dizimar" as pontes no Irão e destruir todas as centrais de energia, deixando o país sem luz.
Donald Trump voltou a ameaçar o Irão com uma série de ataques que levará o país "regressar à idade da pedra".
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) volta a reiterar a exigência do Irão reabrir o Estreito de Ormuz até ao final desta terça-feira, ameaçando "dizimar" as pontes no Irão e destruir todas as centrais de energia, deixando o país sem luz.
O chefe de Estado norte-americano diz que não está preocupado "de todo" com qualquer acusação de crime de guerra que possa ser avançada contra os EUA e garante que o povo iraniano está preparado para sofrer "para alcançarem a liberdade".
"O país inteiro pode ser destruído numa noite e essa noite pode ser amanhã", sublinhou, numa conferência de imprensa na Casa Branca.
O Presidente norte-americano fez ao Irão um ultimato para chegar a um acordo de cessar-fogo até terça-feira às 20h00 de Washington (01h00 de quarta-feira em Portugal continental).
Nestas declarações aos jornalistas, Trump também disse que o povo iraniano deveria revoltar-se contra o Governo do país caso seja declarado um cessar-fogo.
O Presidente norte-americano ameaçou, também, que vai perseguir e prender o jornalista que noticiou que ainda havia um piloto desaparecido no Irão.
- Noticiário das 14h
- 07 abr, 2026
-
- Trump elogia operação de resgate "histórica" e ameaça eliminar o Irão
- Trump ameaça prender jornalista que revelou resgate de piloto em território iraniano
- Donald Trump: Irão fez "proposta significativa, mas não é suficiente”
- Irão. Líder supremo em "condição severa" e incapaz de governar
- Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel
- EUA e Irão estudam cessar-fogo sob pressão de ultimato de Trump
- Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
- TGV colide com camião e faz pelo menos um morto em França
- “Crise energética deverá ter efeitos mais duradouros devido à destruição de infraestruturas”
- França. Quase 20% dos postos estão sem um tipo de combustível
- Trump elogia operação de resgate "histórica" e ameaça eliminar o Irão
- Trump ameaça prender jornalista que revelou resgate de piloto em território iraniano
- Donald Trump: Irão fez "proposta significativa, mas não é suficiente”
- Irão. Líder supremo em "condição severa" e incapaz de governar
- Irão diz ter atacado navios ligados aos EUA e a Israel
- EUA e Irão estudam cessar-fogo sob pressão de ultimato de Trump
- Irão anuncia morte do chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária
- TGV colide com camião e faz pelo menos um morto em França
- “Crise energética deverá ter efeitos mais duradouros devido à destruição de infraestruturas”
- França. Quase 20% dos postos estão sem um tipo de combustível