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Médio Oriente

Trump ameaça fazer Irão "regressar à idade da pedra"

07 abr, 2026 - 07:33 • João Malheiro

Presidente dos EUA exige reabertura do Estreito de Ormuz até ao final desta terça-feira, ameaçando "dizimar" as pontes no Irão e destruir todas as centrais de energia, deixando o país sem luz.

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Donald Trump voltou a ameaçar o Irão com uma série de ataques que levará o país "regressar à idade da pedra".

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) volta a reiterar a exigência do Irão reabrir o Estreito de Ormuz até ao final desta terça-feira, ameaçando "dizimar" as pontes no Irão e destruir todas as centrais de energia, deixando o país sem luz.

O chefe de Estado norte-americano diz que não está preocupado "de todo" com qualquer acusação de crime de guerra que possa ser avançada contra os EUA e garante que o povo iraniano está preparado para sofrer "para alcançarem a liberdade".

"O país inteiro pode ser destruído numa noite e essa noite pode ser amanhã", sublinhou, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

O Presidente norte-americano fez ao Irão um ultimato para chegar a um acordo de cessar-fogo até terça-feira às 20h00 de Washington (01h00 de quarta-feira em Portugal continental).

Nestas declarações aos jornalistas, Trump também disse que o povo iraniano deveria revoltar-se contra o Governo do país caso seja declarado um cessar-fogo.

O Presidente norte-americano ameaçou, também, que vai perseguir e prender o jornalista que noticiou que ainda havia um piloto desaparecido no Irão.

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  • Objetivos
    07 abr, 2026 não cumpridos, ou seja, desastre 08:23
    Já percebeste que os objetivos - se é que havia objetivos - não vão ser cumpridos e estás à espera dum pretexto para te pores a andar, cantando uma vitória que não tiveste, não é?

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