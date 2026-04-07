Um morto e quatro feridos em tiroteio junto a consulado de Israel

Um tiroteio junto ao Consulado de Israel em Istambul, na Turquia, provocou esta terça-feira um morto e quatro feridos.

A vítima mortal e dois feridos são atacantes que foram baleados pelas forças de segurança turcas, junto ao complexo habitacional onde está instalada a representação diplomática israelita. Dois agentes da polícia sofreram ainda ferimentos ligeiros.

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Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram os atacantes a abrir fogo com espingardas automáticas e pistolas contra o posto de controlo montada pela polícia junto ao consulado.

O tiroteio na zona financeira de Istambul durou cerca de dez minutos.

Na altura do ataque, nenhum funcionário diplomático estava no Consulado de Israel, que ocupa um andar num edifício, indicam as autoridades turcas e israelitas.

Os diplomatas de Israel deixaram a Turquia pouco depois da guerra entre o Hamas e Israel, no final de 2023.

Os três atacantes tinham ligações a uma organização que “explora a religião”, afirmou o ministro turco do Interior, Mustafa Ciftci, sem adiantar qualquer nome. Dois deles eram irmãos e tinham viajado num carro alugado desde a cidade de Izmit, acrescentou.

Embora as autoridades turcas não tenham indicado a motivação do ataque, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, escreveu na rede social X que se tratou de um ataque contra o consulado israelita, condenando-o.

O Presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que o “hediondo ataque terrorista” não abalaria a confiança nem a segurança da Turquia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel declarou, por sua vez, que aprecia a “rápida intervenção na neutralização deste ataque” por parte das forças de segurança turcas.

Dois agentes da polícia sofreram ainda ferimentos ligeiros, disse aos jornalistas no local o governador de Istambul, Davut Gul, referindo-se ao incidente ocorrido ao início da tarde, junto a uma importante autoestrada, numa altura em que milhares de trabalhadores nas imediações faziam a pausa para almoço.