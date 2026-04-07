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Médio Oriente
“Uma civilização inteira morrerá esta noite”, diz Trump
07 abr, 2026 - 13:58 • Ana Kotowicz
Donald Trump fez a ameaça nas redes sociais, esta terça-feira, por volta das 13 horas (hora de Lisboa).
(Em atualização)
O tom de ameaça continua a subir. “Uma civilização inteira morrerá esta noite”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos nas redes sociais às 13h06 desta terça-feira (hora de Lisboa). Horas antes, Donald Trump já tinha prometido fazer o Irão "regressar à Idade da Pedra", caso as suas exigências não sejam atendidas.
A Casa Branca quer que o Estreito de Ormuz seja reaberto — está bloqueado por Teerão — até ao final desta terça-feira. No entanto, o Irão não deu quaisquer sinais de querer fazer a vontade ao Presidente norte-americano.
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EUA atacam alvos militares na ilha de Kharg
As declarações de Trump surgem pouco depois de se saber que as forças armadas dos Estados Unidos realizaram novos ataques contra alvos militares na ilha iraniana de Kharg, segundo um responsável norte-americano, citado pela Reuters.
As operações, segundo a mesma fonte, não afetaram infraestruturas petrolíferas. Já o Wall Street Journal escreve que mais de 50 alvos militares foram atingidos.
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