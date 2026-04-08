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Acordo de cessar-fogo com o Irão: Trump fala de "um grande dia para a paz mundial" e de "vitória total e completa"
08 abr, 2026 - 05:47 • Rita Vila Real com Reuters
Numa publicação na rede social Truth, o Presidente dos Estados Unidos fala de "um grande dia para a paz mundial".
O presidente dos EUA, Donald Trump, considera que este é "um grande dia para a paz mundial" que poderá marcar o início de "uma nova era dourada do Médio Oriente".
Trump reagiu na rede social Truth, às 5h00 desta quarta-feira, ao acordo para um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, estabelecido menos de duas horas antes do prazo que tinha imposto a Teerão para reabrir o Estreito de Ormuz.
O Presidente diz que os Estados Unidos irão ajudar a fazer face ao aumento do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.
Trump sublinha que o acordo de última hora estava sujeito ao Irão aceitar suspender o bloqueio ao abastecimento de petróleo e gás através do estreito, que normalmente processa cerca de um quinto dos transportes globais de petróleo.
"Vamos carregar todo o tipo de suplementos e simplesmente ficar por lá para garantir que tudo corra bem", refere Trump na publicação na rede social.
"Haverá muitas ações positivas! Vai haver muito dinheiro a ser ganho. O Irão pode iniciar o processo de reconstrução", acrescentou.
Na terça-feira, Trump tinha dito à Agence France-Presse que os Estados Unidos conseguiram "uma vitória total e completa" após terem chegado ao acordo com o Irão.
"Vitória total e completa. A 100 por cento. Sem dúvida alguma", disse Trump à AFP numa breve chamada, depois de questionado se estava a reivindicar a vitória com o cessar-fogo.
Trump afirmou que os EUA receberam uma proposta de 10 pontos do Irão, que classificou como uma "base viável para negociar", mas, quando questionado sobre as ameaças iniciais de destruir centrais elétricas civis e pontes do Irão caso o acordo fracassasse, Trump respondeu: "Vão ter de esperar para ver."
Uma suspensão temporária dos combates e a reabertura do Estreito de Ormuz permitiriam aos exportadores do Médio Oriente enviar volumes significativos de petróleo que ficaram retidos no Golfo desde o início das hostilidades.
Cerca de 130 milhões de barris de petróleo bruto e 46 milhões de barris de combustíveis refinados encontram-se atualmente a bordo de cerca de 200 petroleiros na região, de acordo com dados da empresa de análise Kpler.
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