Acordo de cessar-fogo com o Irão: Trump fala de "um grande dia para a paz mundial" e de "vitória total e completa"

O presidente dos EUA, Donald Trump, considera que este é "um grande dia para a paz mundial" que poderá marcar o início de "uma nova era dourada do Médio Oriente".

Trump reagiu na rede social Truth, às 5h00 desta quarta-feira, ao acordo para um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, estabelecido menos de duas horas antes do prazo que tinha imposto a Teerão para reabrir o Estreito de Ormuz.

O Presidente diz que os Estados Unidos irão ajudar a fazer face ao aumento do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.



Trump sublinha que o acordo de última hora estava sujeito ao Irão aceitar suspender o bloqueio ao abastecimento de petróleo e gás através do estreito, que normalmente processa cerca de um quinto dos transportes globais de petróleo.

"Vamos carregar todo o tipo de suplementos e simplesmente ficar por lá para garantir que tudo corra bem", refere Trump na publicação na rede social.

"Haverá muitas ações positivas! Vai haver muito dinheiro a ser ganho. O Irão pode iniciar o processo de reconstrução", acrescentou.