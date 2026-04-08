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Caças portugueses intercetam avião russo perto do espaço aéreo da NATO

08 abr, 2026 - 17:17 • Diogo Camilo

Contingente português está em missão numa base aérea da Estónia e receberam a ordem "Alpha Scramble", um alerta de alta prioridade, para identificar um Ilyushin Il-76.

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Os caças portugueses F-16 da Força Aérea em missão da NATO na Estónia intercetaram esta quarta-feira uma aeronave russa que voava perto do espaço aéreo da Aliança Atlântica.

Numa publicação do Comando Aéreo, a NATO relata que a operação foi a primeira vez que os caças receberam a ordem "Alpha Scramble", um alerta de alta prioridade, que aconteceu depois de um avião militar, um Ilyushin II-76, se ter aproximado do espaço aéreo.

As aeronaves portuguesas partiram da base aérea de Ämari, na Estónia, substituindo o destacamento da Força Aérea Italiana.

Portugal tem um contingente com quatro caças F-16AM e cerca de 95 militares na Estónia, como parte do reforço da missão de policiamento aéreo da NATO para 2026.

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