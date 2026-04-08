Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 09 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?

08 abr, 2026 - 01:25 • Fábio Monteiro

Cessar-fogo de duas semanas foi alcançado a horas do prazo-limite fixado por Trump. Washington suspende os bombardeamentos; Teerão compromete-se a reabrir o Estreito de Ormuz.

A+ / A-

O que prevê o cessar-fogo anunciado?

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a suspensão dos bombardeamentos contra o Irão por um período de duas semanas, condicionada à reabertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou a aceitação de Teerão, garantindo a "passagem segura" pelo estreito durante esse período "mediante coordenação com as Forças Armadas iranianas."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Israel também aceitou o cessar-fogo e suspenderá os seus ataques, confirmou um responsável da Casa Branca.

Quem mediou o entendimento?

O principal mediador foi o Paquistão. O acordo surgiu após contactos entre a administração norte-americana, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e o chefe do exército, Field Marshal Asim Munir.

Munir esteve em contacto permanente ao longo da noite com o vice-presidente norte-americano JD Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi.

Este acordo significa o fim da guerra?

Não. Trata-se de uma solução temporária.

"A nossa exigência é o fim da guerra imposta, com garantia de que este ciclo de ataques não se repetirá", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi.


Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas

Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas

Donald Trump anunciou a suspensão dos bombardeamen(...)

O que está previsto para as próximas semanas?

Os EUA e o Irão deverão realizar conversações de paz na sexta-feira em Islamabad.

O vice-presidente JD Vance deverá liderar a delegação norte-americana. O enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, também deverão estar presentes.

Porque é que o Estreito de Ormuz é tão importante?

O estreito é responsável pelo trânsito de cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás.

Quais são as condições do Irão para um acordo permanente?

A proposta iraniana de dez pontos inclui um protocolo para a reabertura do Estreito de Ormuz, o fim de todos os conflitos na região, o levantamento de sanções e esforços de reconstrução.

De acordo com a imprensa internacional, o plano exige garantias de que o Irão não voltará a ser atacado, a cessação dos ataques israelitas contra o Hezbollah no Líbano e o levantamento de todas as sanções.

Em contrapartida, o Irão levantaria o bloqueio de facto ao Estreito de Ormuz e imporia uma taxa de dois milhões de dólares por cada navio em trânsito, a partilhar com Omã.

Trump classificou a proposta como uma "base de trabalho", mas considerou-a insuficiente na sua forma atual.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 09 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)