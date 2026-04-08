Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 09 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Estreito de Ormuz fechado. Ataques contra o Líbano ameaçam cessar-fogo com o Irão

08 abr, 2026 - 22:51 • Ricardo Vieira, com Reuters

Diplomacia iraniana diz que trégua de duas semanas está em risco devido aos bombardeamentos de Israel, que esta quarta-feira mataram mais de 250 pessoas no Líbano. Teerão e Washington têm leituras diferentes sobre o acordo de cessar-fogo.

A+ / A-

Os Estados Unidos têm que escolher entre manter o cessar-fogo com o Irão ou apoiar a guerra de Israel contra o Hezbollah, no Líbano, avisou esta quarta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.

Abbas Araghchi afirma, numa mensagem publicada nas redes sociais, que "os termos do cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos são claros e explícitos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o chefe da diplomacia do Irão, "Washington tem de escolher — cessar-fogo ou continuação da guerra através de Israel. Não pode ter ambas as opções”.

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou também que um cessar-fogo no Líbano é uma das "condições essenciais" estabelecidas pelo Irão no seu plano de dez pontos, base para a trégua com os Estados Unidos.

Mais de 250 mortos e um milhar de feridos é o balanço dos ataques israelitas desta quarta-feira contra alvos no Líbano, indica a Defesa Civil libanesa, citada pela agência Reuters.

Israel indicou ter atingido mais de 100 centros de comando do Hezbollah, com alvos militares em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano.

“O mundo está a assistir às mortes no Líbano. A decisão está agora do lado dos Estados Unidos, sob o escrutínio internacional quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos”, sublinha o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com a televisão iraniana, o Estreito de Ormuz está completamente encerrado ao tráfego marítimo e os petroleiros e cargueiros estão a voltar para trás.

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente
Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Teerão e Washington têm leituras diferentes sobre o acordo de cessar-fogo de duas semanas, alcançada na terça-feira à noite.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também afirmou esta quarta-feira que o Líbano não está no acordo de cessar-fogo com o Irão.

Na mesma linha, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, diz que o cessar-fogo com o Irão não inclui o Hezbollah e que as ações militares vão continuar.

As Nações Unidas condenaram os ataques contra o Líbano, considerando “chocantes” os relatos de centenas de mortos e feridos, incluindo civis, apenas horas após o cessar-fogo com o Irão.

“A dimensão das mortes e da destruição no Líbano hoje é simplesmente horrífica”, afirmou em comunicado o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.

“Tal carnificina, poucas horas após um acordo de cessar-fogo com o Irão, é difícil de acreditar. Coloca uma enorme pressão sobre uma paz frágil, tão desesperadamente necessária para os civis”, acrescentou.

Conversações marcadas para sábado

A primeira ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão está marcada para sábado, em Islamabad, Paquistão. O vice-presidente JD Vance vai chefiar a delegação norte-americana.

A informação sobre a iniciativa diplomática na sequência do cessar-fogo de duas semanas foi avançada esta quarta-feira pela Casa Branca.

Com vários dos mais experientes líderes políticos iranianos mortos na guerra, a delegação do Irão deverá ser liderada pelo presidente do Parlamento e antigo comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Baqer Qalibaf, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 09 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)