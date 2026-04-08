Estreito de Ormuz fechado. Ataques contra o Líbano ameaçam cessar-fogo com o Irão

Os Estados Unidos têm que escolher entre manter o cessar-fogo com o Irão ou apoiar a guerra de Israel contra o Hezbollah, no Líbano, avisou esta quarta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. Abbas Araghchi afirma, numa mensagem publicada nas redes sociais, que "os termos do cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos são claros e explícitos". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o chefe da diplomacia do Irão, "Washington tem de escolher — cessar-fogo ou continuação da guerra através de Israel. Não pode ter ambas as opções”. O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou também que um cessar-fogo no Líbano é uma das "condições essenciais" estabelecidas pelo Irão no seu plano de dez pontos, base para a trégua com os Estados Unidos.



Mais de 250 mortos e um milhar de feridos é o balanço dos ataques israelitas desta quarta-feira contra alvos no Líbano, indica a Defesa Civil libanesa, citada pela agência Reuters. Israel indicou ter atingido mais de 100 centros de comando do Hezbollah, com alvos militares em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano.

“O mundo está a assistir às mortes no Líbano. A decisão está agora do lado dos Estados Unidos, sob o escrutínio internacional quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos”, sublinha o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. De acordo com a televisão iraniana, o Estreito de Ormuz está completamente encerrado ao tráfego marítimo e os petroleiros e cargueiros estão a voltar para trás.

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