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Grécia vai proibir acesso às redes sociais a menores de 15 anos

08 abr, 2026 - 09:40 • João Malheiro

A medida vai entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2027, anunciou o primeiro-ministro grego.

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A Grécia decidiu proibir o acesso às redes sociais a menores de 15 anos, a partir de 2027.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo primeiro-ministro grego, que aponta que a medida vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027.

Kyriakos Mitsotakis defende a medida, apontando que as redes sociais estão a provocar mais ansiedade, insónias e comportamentos aditivos às crianças.

A Austrália foi o primeiro país a avançar com uma medida semelhante, banindo menores de 16 anos de aceder às redes sociais.

Na Europa, a Eslovénia, o Reino Unido, a Áustria e a Espanha estão a preparar legislação para impor este tipo de restrição.

Em Portugal, o Parlamento aprovou em fevereiro, na generalidade, um diploma do PSD que proíbe o acesso livre dos jovens às redes sociais e outras plataformas.

O projeto de lei do PSD proíbe crianças até aos 13 anos de acederem a redes sociais. A partir dessa idade, os jovens só podem aceder às redes com autorização dos pais.

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