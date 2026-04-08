Hegseth: Trump ​"conseguiu que o Irão implorasse pelo acordo de cessar-fogo"

"Vitória com V grande" para os Estados Unidos e uma "derrota devastadora" para o Irão. Foi assim que Pete Hegseth descreveu o acordo de cessar-fogo alcançado na terça-feira à noite. O secretário de Defesa dos Estados Unidos falava em conferência de imprensa, esta quarta-feira, no Pentágono.

Segundo Pete Hegseth, o Presidente dos Estados Unidos "conseguiu que o Irão implorasse pelo acordo de cessar-fogo" e todos os objetivos militares dos Estados Unidos foram alcançados — uma ideia que Donald Trump já tinha defendido na véspera.

De resto, diz que Trump deixou "claro desde o início" que o Irão não terá armas nucleares e a negociação em curso implica que será removido qualquer material nuclear que Teerão "não deva ter". Enquanto isso, os Estados Unidos não irão "a lugar nenhum" e as tropas norte-americanas ficarão no terreno para garantir que o cessar-fogo é cumprido.

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Assim, a situação no Irão, segundo a descrição de Hegseth, corresponde a uma "derrota devastadora", já que as forças norte-americanas conseguiram "dizimar as forças militares do Irão", além de terem destruído a defesa aérea do país. "Somos nós que controlamos os céus."

Ameaça de 47 anos "acabou"

Ao longo da conferência de imprensa foram vários os elogios feitos à liderança do Presidente norte-americano, "o melhor a fazer acordos".

O feito de Donald Trump foi "histórico", considerou Hegseth, já que conseguiu que Teerão "implorasse" por tréguas, depois de ter representado uma ameaça para os Estados Unidos durante os últimos 47 anos. "Isso acabou."

Voltando a repetir as ideias defendidas pelo Presidente norte-americano na véspera, também o secretário da Defesa considerou que este momento é "um grande dia para a paz mundial".

"O principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo mostrou-se totalmente incapaz de se defender, de defender o seu povo ou o seu território", argumentou.