Irão ameaça atacar navios no Estreito de Ormuz e punir Israel por ataque ao Líbano

O cessar-fogo foi acordado na terça-feira à noite, mas, passadas poucas horas, as ameaças já regressaram. O Irão garante que vai destruir quaisquer navios que tentem atravessar o Estreito de Ormuz sem a devida autorização e punir Israel por estar a atacar o Líbano. “Qualquer embarcação que tente entrar no mar será destruída”, refere uma mensagem que está a ser atribuída às autoridades iranianas, e que estará a ser enviada às embarcações que se aproximam da região, segundo fontes do setor do transporte marítimo citadas pela Reuters. Ou seja, o Estreito de Ormuz continua bloqueado por Teerão, segundo as mesmas fontes, apesar de o cessar-fogo desta terça-feira prever a sua reabertura. A questão é que Estados Unidos e Irão não parecem estar de acordo sobre os detalhes.

Do lado norte-americano, espera-se uma abertura total e imediata daquela via marítima. Já Teerão defende que continuará a controlar a passagem, sendo necessário ter luz verde das autoridades iranianas para atravessar o Estreito. O Irão também está a contar com o pagamento de portagens milionárias que servirão para reconstruir o país, depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Irão promete “punir” Israel por atacar Líbano Outro ponto de discórdia é o Líbano. O Irão garante que o cessar-fogo prevê o fim de todos os ataques na região, enquanto Israel defendeu, desde logo, que Beirute estava excluído do acordo. Esta quarta-feira, Telavive lançou um dos maiores ataques sobre o país vizinho desde o início do conflito. O Presidente libanês, Joseph Aoun, falou em agressão "bárbara" e em centenas de vítimas. A resposta do Irão foi com uma nova ameaça: Teerão irá “punir Israel em resposta ao crime cometido no Líbano e à violação dos termos do cessar-fogo”. As declarações são de um alto governante iraniano que falou sob anonimato com a Al Jazeera.