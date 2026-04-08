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Irão ameaça atacar navios no Estreito de Ormuz e punir Israel por ataque ao Líbano

08 abr, 2026 - 16:51 • Ana Kotowicz

Se não tiver recebido luz verde, qualquer embarcação que tente entrar no Estreito de Ormuz "será destruída”. Teerão também promete “punir” Israel por violação do cessar-fogo no Líbano.

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O cessar-fogo foi acordado na terça-feira à noite, mas, passadas poucas horas, as ameaças já regressaram. O Irão garante que vai destruir quaisquer navios que tentem atravessar o Estreito de Ormuz sem a devida autorização e punir Israel por estar a atacar o Líbano.

“Qualquer embarcação que tente entrar no mar será destruída”, refere uma mensagem que está a ser atribuída às autoridades iranianas, e que estará a ser enviada às embarcações que se aproximam da região, segundo fontes do setor do transporte marítimo citadas pela Reuters.

Ou seja, o Estreito de Ormuz continua bloqueado por Teerão, segundo as mesmas fontes, apesar de o cessar-fogo desta terça-feira prever a sua reabertura. A questão é que Estados Unidos e Irão não parecem estar de acordo sobre os detalhes.

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Do lado norte-americano, espera-se uma abertura total e imediata daquela via marítima. Já Teerão defende que continuará a controlar a passagem, sendo necessário ter luz verde das autoridades iranianas para atravessar o Estreito.

O Irão também está a contar com o pagamento de portagens milionárias que servirão para reconstruir o país, depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Irão promete “punir” Israel por atacar Líbano

Outro ponto de discórdia é o Líbano. O Irão garante que o cessar-fogo prevê o fim de todos os ataques na região, enquanto Israel defendeu, desde logo, que Beirute estava excluído do acordo.

Esta quarta-feira, Telavive lançou um dos maiores ataques sobre o país vizinho desde o início do conflito. O Presidente libanês, Joseph Aoun, falou em agressão "bárbara" e em centenas de vítimas.

A resposta do Irão foi com uma nova ameaça: Teerão irá “punir Israel em resposta ao crime cometido no Líbano e à violação dos termos do cessar-fogo”. As declarações são de um alto governante iraniano que falou sob anonimato com a Al Jazeera.

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De novo, não há entendimento nos detalhes. Segundo o responsável iraniano, o cessar-fogo “abrange toda a região”, o que significa que Israel está a violar o acordo. “Israel é conhecido por quebrar promessas e só será dissuadido pela força.”

Outra fonte militar, citada pela agência iraniana Fars, confirma que Teerão estará a preparar uma resposta à violação israelita do cessar-fogo.

"Temos a mão no gatilho." Irão abate drone

Outro aviso foi deixado pela Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) depois de ter intercetado e destruído um drone Hermes 900 que sobrevoava o sudoeste do país. Segundo a agência Tasnim, que cita fonte da Guarda Revolucionária, a presença de qualquer aeronave inimiga, “mesmo sem conduzir operações militares”, será interpretada como uma violação do cessar-fogo.

Horas antes, a Guarda Revolucionária dizia estar preparada para responder a qualquer ataque que viole o cessar-fogo: "Temos a mão no gatilho", lê-se num comunicado. "Não confiamos nas promessas do inimigo", escreve a Guarda Revolucionária, acrescentando que "qualquer agressão será respondida com uma resposta ainda mais contundente".

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