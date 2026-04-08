Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo com Irão

Israel continua a bombardear o sul do Líbano, após o anúncio do cessar-fogo na guerra entre Irão, Israel e Estados Unidos da América.

A Reuters registou um ataque a atingir um edifício em Tiro, cidade no sul do Líbano, após Israel ter emitido ordens de evacuação e avisos sobre ataques iminentes.

A agência de notícias estatal libanesa NNA relatou ataques israelitas contínuos no sul do Líbano, incluindo bombardeamentos de artilharia e um ataque aéreo, de madrugada, contra um edifício próximo de um hospital, matando quatro pessoas.

Também foram ouvidas explosões na fronteira entre o norte de Israel e o Líbano, esta quarta-feira.

Israel invadiu o Líbano em março, com o objetivo de atacar a milícia Hezbollah, alinhada com o Irão. O gabinete de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, afirmou que o cessar-fogo não se aplicava ao Líbano.



Um alto responsável libanês disse à Reuters que o Líbano não recebeu qualquer informação sobre a sua inclusão no cessar-fogo, e não esteve envolvido nas negociações.

O Hezbollah libanês interrompeu os ataques contra o norte de Israel e contra as tropas israelitas no Líbano na madrugada de quarta-feira, no âmbito do cessar-fogo entre os EUA e o Irão anunciado anteriormente, disseram à Reuters três fontes libanesas próximas do grupo.