- Noticiário das 12h
- 08 abr, 2026
-
JD Vance diz que cessar-fogo com o Irão é "uma trégua frágil"
08 abr, 2026 - 11:35 • João Malheiro
JD Vance afirma que Washington concordou com o fim dos ataques e avisa as autoridades iranianas para a necessidade de encarar o processo de boa-fé.
JD Vance considera que o cessar-fogo de EUA e Israel com o Irão é uma "trégua frágil", em declarações citadas pela Reuters esta quarta-feira.
O vice-presidente dos Estados Unidos da América diz que Donald Trump está "impaciente" e espera que haja progresso nas negociações, para lá do período de pausa nos ataques de 15 dias, anunciado na terça-feira.
JD Vance afirma que Washington concordou com o fim dos ataques e avisa as autoridades iranianas para a necessidade de encarar o processo de boa-fé.
"Ele está impaciente para progredir. Ele disse-nos para negociar de boa-fé, e acho que se eles negociarem de boa-fé, conseguiremos um acordo. Mas isso é um grande "se", e, no fim das contas, cabe aos iranianos decidir como é que vão negociar. Espero que tomem a decisão certa", avisou.
Vance confirmou, ainda, que vai participar nas negociações, no Paquistão, onde vai estar o Presidente do Irão. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro paquistanês, citado pela Reuters.
Donald Trump anunciou esta terça-feira a suspensão dos bombardeamentos e dos ataques militares ao Irão por um período de duas semanas.
A suspensão está, no entanto, condicionada à aceitação por parte do Irão da "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz, a via marítima que Teerão bloqueou desde o início do conflito e por onde passa cerca de 20% das exportações mundiais de petróleo.
- Noticiário das 12h
- 08 abr, 2026
-
- JD Vance acusa Bruxelas de interferência estrangeira nas eleições da Hungria
- JD Vance acredita que OVNIs são demónios e admite que é obcecado pelo tema
- Trump aceita a proposta para um cessar-fogo com o Irão. Quais são as condições desta trégua?
- FIFA garante que Irão vai participar no Mundial 2026 e com jogos nos EUA
- Acordo de cessar-fogo com o Irão: Trump fala de "um grande dia para a paz mundial" e de "vitória total e completa"
- Irão. Vice-presidente dos EUA deve participar nas próximas conversações
- Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?
- Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas
- JD Vance acusa Bruxelas de interferência estrangeira nas eleições da Hungria
- JD Vance acredita que OVNIs são demónios e admite que é obcecado pelo tema
- Trump aceita a proposta para um cessar-fogo com o Irão. Quais são as condições desta trégua?
- FIFA garante que Irão vai participar no Mundial 2026 e com jogos nos EUA
- Acordo de cessar-fogo com o Irão: Trump fala de "um grande dia para a paz mundial" e de "vitória total e completa"
- Irão. Vice-presidente dos EUA deve participar nas próximas conversações
- Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?
- Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas