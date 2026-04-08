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JD Vance diz que cessar-fogo com o Irão é "uma trégua frágil"

08 abr, 2026 - 11:35 • João Malheiro

JD Vance afirma que Washington concordou com o fim dos ataques e avisa as autoridades iranianas para a necessidade de encarar o processo de boa-fé.

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JD Vance considera que o cessar-fogo de EUA e Israel com o Irão é uma "trégua frágil", em declarações citadas pela Reuters esta quarta-feira.

O vice-presidente dos Estados Unidos da América diz que Donald Trump está "impaciente" e espera que haja progresso nas negociações, para lá do período de pausa nos ataques de 15 dias, anunciado na terça-feira.

JD Vance afirma que Washington concordou com o fim dos ataques e avisa as autoridades iranianas para a necessidade de encarar o processo de boa-fé.

"Ele está impaciente para progredir. Ele disse-nos para negociar de boa-fé, e acho que se eles negociarem de boa-fé, conseguiremos um acordo. Mas isso é um grande "se", e, no fim das contas, cabe aos iranianos decidir como é que vão negociar. Espero que tomem a decisão certa", avisou.

Vance confirmou, ainda, que vai participar nas negociações, no Paquistão, onde vai estar o Presidente do Irão. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro paquistanês, citado pela Reuters.

Donald Trump anunciou esta terça-feira a suspensão dos bombardeamentos e dos ataques militares ao Irão por um período de duas semanas.

A suspensão está, no entanto, condicionada à aceitação por parte do Irão da "abertura completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz, a via marítima que Teerão bloqueou desde o início do conflito e por onde passa cerca de 20% das exportações mundiais de petróleo.

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