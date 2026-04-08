Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Líbano: Bombas de Israel mataram mais de 250 pessoas esta quarta-feira

08 abr, 2026 - 18:30 • Ricardo Vieira, com Reuters

São os maiores ataques desde o início do conflito, no mês passado. Primeiro-ministro israelita diz que o cessar-fogo com o Irão não inclui o Hezbollah e que as ações militares vão continuar.

A+ / A-
Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente
Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Aumenta para 254 o número de mortos dos ataques desta quarta-feira de Israel contra o Líbano. Há também registo de mil feridos.

O mais recente balanço foi avançado pela Defesa Civil libanesa, citada pela agência Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Israel realizou os ataques mais intensos contra o Líbano desde o início do conflito com o Hezbollah, no mês passado.

As ações militares aconteceram depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado um cessar-fogo de duas semanas com o Irão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, diz que o cessar-fogo com o Irão não inclui o Hezbollah e que as ações militares vão continuar.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também afirmou esta quarta-feira que o Líbano não está no acordo de cessar-fogo com o Irão.

O Irão garante que vai destruir quaisquer navios que tentem atravessar o Estreito de Ormuz sem a devida autorização e punir Israel por estar a atacar o Líbano.

ONU condena "carnificina" no Líbano

As Nações Unidas condenaram os ataques contra o Líbano, considerando “chocantes” os relatos de centenas de mortos e feridos, incluindo civis, apenas horas após o cessar-fogo com o Irão.

“A dimensão das mortes e da destruição no Líbano hoje é simplesmente horrífica”, afirmou em comunicado o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.

“Tal carnificina, poucas horas após um acordo de cessar-fogo com o Irão, é difícil de acreditar. Coloca uma enorme pressão sobre uma paz frágil, tão desesperadamente necessária para os civis”, acrescentou.

Segundo o comunicado, uma equipa de direitos humanos da ONU no local de um dos ataques, na capital Beirute, descreveu um cenário de devastação, com vários corpos entre os escombros.

Israel indicou ter atingido mais de 100 centros de comando do Hezbollah, com alvos militares em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano.

[notícia atualizada às 21h54 - com a reação da ONU]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)