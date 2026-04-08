Líbano: Bombas de Israel mataram mais de 250 pessoas esta quarta-feira

Aumenta para 254 o número de mortos dos ataques desta quarta-feira de Israel contra o Líbano. Há também registo de mil feridos.

O mais recente balanço foi avançado pela Defesa Civil libanesa, citada pela agência Reuters.

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Israel realizou os ataques mais intensos contra o Líbano desde o início do conflito com o Hezbollah, no mês passado.

As ações militares aconteceram depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado um cessar-fogo de duas semanas com o Irão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, diz que o cessar-fogo com o Irão não inclui o Hezbollah e que as ações militares vão continuar.



A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também afirmou esta quarta-feira que o Líbano não está no acordo de cessar-fogo com o Irão.

O Irão garante que vai destruir quaisquer navios que tentem atravessar o Estreito de Ormuz sem a devida autorização e punir Israel por estar a atacar o Líbano.



ONU condena "carnificina" no Líbano

As Nações Unidas condenaram os ataques contra o Líbano, considerando “chocantes” os relatos de centenas de mortos e feridos, incluindo civis, apenas horas após o cessar-fogo com o Irão.

“A dimensão das mortes e da destruição no Líbano hoje é simplesmente horrífica”, afirmou em comunicado o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.

“Tal carnificina, poucas horas após um acordo de cessar-fogo com o Irão, é difícil de acreditar. Coloca uma enorme pressão sobre uma paz frágil, tão desesperadamente necessária para os civis”, acrescentou.

Segundo o comunicado, uma equipa de direitos humanos da ONU no local de um dos ataques, na capital Beirute, descreveu um cenário de devastação, com vários corpos entre os escombros.

Israel indicou ter atingido mais de 100 centros de comando do Hezbollah, com alvos militares em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano.

[notícia atualizada às 21h54 - com a reação da ONU]