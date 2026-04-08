Pequim quer colaborar com oposição de Taiwan na “procura da paz”

O Governo chinês afirmou esta quarta-feira que está "disposto a colaborar" com o Kuomintang (KMT), principal partido da oposição de Taiwan, para "procurar a paz" no Estreito de Taiwan, em plena visita à China da presidente do KMT, Cheng Li-wun.

A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado (Executivo chinês), Zhu Fenglian, declarou em conferência de imprensa que ambas as partes podem avançar nesse objetivo desde que apoiem o chamado "Consenso de 1992" e se oponham à "independência" de Taiwan.

Esse consenso corresponde a um alegado entendimento alcançado entre o Partido Comunista Chinês (PCC) e o então Governo taiwanês, liderado pelo KMT, segundo o qual ambas as partes reconheciam a existência de "uma só China", embora divergindo quanto ao significado desse conceito.

"Estamos dispostos, com base política comum na adesão ao 'Consenso de 1992' e na oposição à independência de Taiwan, a trabalhar em conjunto com o Kuomintang e com outros partidos, grupos e cidadãos de Taiwan para promover o desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do estreito", afirmou Zhu.

A porta-voz reiterou ainda a posição habitual de Pequim de que "as duas margens [do estreito] pertencem a uma só China" e sustentou que os assuntos entre os dois lados são "questões de família" que devem ser resolvidas pelos próprios chineses.