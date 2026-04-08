"Rainha da Ketamina" condenada a 15 anos pela morte do ator Matthew Perry

Uma traficante de droga conhecida como a “Rainha da Ketamina” foi esta quarta-feira condenada a 15 anos de prisão, no caso da morte por overdose do ator norte-americano Matthew Perry, estrela da série "Friends".

Jayvee Sangha forneceu a dose do potente anestésico que levou à sua morte de Matthew Perry.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A traficante admitiu gerir a partir da sua casa, no bairro de North Hollywood, em Los Angeles, um “armazém” de estupefacientes ilegais.

Em tribunal, declarou-se culpada em setembro de cinco acusações criminais relacionadas com drogas, decorrentes da morte de Perry, em 2023.

Sangha, de 42 anos, com dupla nacionalidade norte-americana e britânica, enfrentava uma pena máxima de até 65 anos de prisão. A juíza federal Sherilyn Garnett acabou por aplicar uma pena de 15 anos, superior às dos restantes quatro coarguidos no processo, incluindo dois médicos.

Os procuradores federais tinham recomendado uma pena de 15 anos de prisão, enquanto a defesa solicitava que a sentença fosse limitada ao tempo já cumprido. Sangha encontra-se detida desde agosto de 2024.

Perry foi encontrado pelo seu assistente pessoal, com quem vivia, de bruços e sem vida numa banheira de hidromassagem na sua casa em Los Angeles, a 28 de outubro de 2023. Tinha 54 anos.