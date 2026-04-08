- Noticiário das 22h
- 08 abr, 2026
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Médio Oriente
Reunião EUA-Irão marcada para sábado. JD Vance representa Trump
08 abr, 2026 - 22:29 • Ricardo Vieira, com Reuters
Conversações de paz estão agendadas para Islamabad, no Paquistão, numa altura em que várias ameaças pairam sobre o cessar-fogo.
A primeira ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão está marcada para sábado, em Islamabad, Paquistão. O vice-presidente JD Vance vai chefiar a delegação norte-americana.
A informação sobre a iniciativa diplomática na sequência do cessar-fogo de duas semanas foi avançada esta quarta-feira pela Casa Branca.
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Com vários dos mais experientes líderes políticos iranianos mortos na guerra, a delegação do Irão deverá ser liderada pelo presidente do Parlamento e antigo comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Baqer Qalibaf, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.
A confirmação das conversações surge depois de o alívio provocado pela trégua entre os Estados Unidos e o Irão ter dado lugar a novas preocupações.
Médio Oriente
Irão ameaça atacar navios no Estreito de Ormuz e punir Israel por ataque ao Líbano
Se não tiver recebido luz verde, qualquer embarcaç(...)
Os combates continuaram esta quarta-feira em várias frentes da região: Israel lançou os seus maiores ataques até agora contra o Líbano, enquanto o Irão atingiu infraestruturas petrolíferas de países do Golfo.
Mais de 250 mortos e um milhar de feridos é o balanço dos ataques israelitas contra alvos no Líbano, indica a Defesa Civil libanesa, citada pela agência Reuters.
Israel indicou ter atingido mais de 100 centros de comando do Hezbollah, com alvos militares em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o cessar-fogo não inclui o Hezbollah e que Israel “continuará a atacá-lo”.
Entretanto, o Irão garante que vai destruir quaisquer navios que tentem atravessar o Estreito de Ormuz sem a devida autorização e punir Israel por estar a atacar o Líbano.
“Qualquer embarcação que tente entrar no mar será destruída”, refere uma mensagem que está a ser atribuída às autoridades iranianas, e que estará a ser enviada às embarcações que se aproximam da região, segundo fontes do setor do transporte marítimo citadas pela Reuters.
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