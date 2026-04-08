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Técnicos alertaram para problemas graves meses antes do apagão ibérico

08 abr, 2026 - 17:11 • Ricardo Vieira

Três meses antes do grande apagão ibérico, o técnico da Rede Elétrica de Espanha disse numa conversa telefónica: “hoje foi muito grave, todos o viram”.

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A Red Elétrica (REE) sabia de problemas graves na rede três meses antes do grande apagão em Espanha e Portugal, a 28 de abril do ano passado, de acordo com conversas divulgadas esta quarta-feira pelo jornal El Mundo.

Os áudios já estão em poder da comissão de inquérito do Senado, que está a investigar a falha elétrica que deixou milhões de pessoas às escuras durante várias horas.

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As conversas indicam que variações bruscas de tensão estiveram “à beira” de provocar a paragem da central nuclear de Ascó, em janeiro do ano passado.

Numa gravação datada de 31 de janeiro de 2025, um técnico da Red Eléctrica dava conta de uma “oscilação muito, muito violenta”, que relacionou a aumentos e quedas rápidos e de grande amplitude na produção das centrais solares.

“Muitas vezes acontecem coisas assim, mas hoje foi muito exagerado”, assinalavam a partir do centro de controlo da REE.

Três meses antes do grande apagão ibérico, o técnico alertava: “hoje foi muito grave, todos o viram” e antevia que a situação será objeto de um “relatório ou de alguma análise”.

Noutra conversa, um dos intervenientes alerta para a possibilidade de um problema grave na rede elétrica: “Creio que vamos assistir a um zero de grandes dimensões”, declarou.

A 7 de abril, várias chamadas entre a Red Elétrica e um centro de comando em Sevilha constataram um “problemas com as tensões” que estava a afetar “toda a Espanha”.

Outro áudio divulga uma conversa no próprio dia do apagão – uma hora e meia antes da falha. Um técnico da REE queixa-se ao centro de controlo de Sevilha que as oscilações no sistema “hoje estão loucas”.

O mesmo responsável da Red Eléctrica refere as dificuldades provocadas pela entrada e saída “repentina” da produção das centrais solares no sistema.

“É a questão da solar, que, por preço e outros fatores, o que faz é que entram de repente muitas unidades e saem muitas ao mesmo tempo; isso provoca subidas e descidas de tensão”, indicou o técnico da REE.

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