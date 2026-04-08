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Guerra no Médio Oriente

Trump anuncia tarifas imediatas de 50% a quem der apoio militar ao Irão

08 abr, 2026 - 15:24 • Diogo Camilo

Presidente dos Estados Unidos avisa que não haverá "isenções nem exceções". Trump diz que negociações com Teerão vão envolver tarifas e sanções, mas garante que "não haverá enriquecimento de urânio" no Irão.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou esta quarta-feira que qualquer país que apoie o Irão com armas militares sofrerá com tarifas imediatas de 50%, alertando que não haverá exceções.

Numa publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump adianta que irá "trabalhar de maneira próxima" com o Irão, em negociações que vão envolver tarifas e sanções, como parte do plano de 10 pontos, referindo que "muitos já foram acordados".

"Todos os países que apoiem o Irão com armas militares vão ser imediatamente taxados em todos e quaisquer bens vendidos aos Estados Unidos da América em 50%, com efeito imediato. Não haverá isenções nem exceções", escreveu, referindo que o país "passou por uma mudança de regime muito produtiva".

Depois de anunciado o acordo para um cessar-fogo de duas semanas, Trump anuncia agora que "não haverá enriquecimento de urânio" no Irão.

Entre os países que apoiam a capacidade militar iraniana estão, à cabeça, Rússia e China, com mísseis, sistemas de defesa aérea e tecnologia que têm sido usadas na resposta aos ataques norte-americanos e israelitas e na ofensiva a outros países do Médio Oriente desde o final de fevereiro.

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