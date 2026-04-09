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Guerra no Médio Oriente

Agência de Segurança da Aviação recomenda evitar Médio Oriente pelo menos até 24 de abril

09 abr, 2026 - 14:46 • Hugo Monteiro , João Carlos Malta

É uma indicação que consta de um documento do organismo sobre zonas de conflito, citado pela agência Reuters.

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A Agência Europeia para a Segurança da Aviação prolonga até 24 de abril, ou seja mais duas semanas, a recomendação às companhias aéreas para que evitem o Médio Oriente e o Golfo.

Em declarações à Renascença, o especialista em aviação Pedro Castro lembra que há companhias aéreas que retomaram parte da operação regional

Já sobre os efeitos do cessar fogo temporário e de uma eventual reabertura do estreito de Ormuz nas reservas de combustível das companhias aéreas só terão efeitos nas próximas semanas.

“Toda a rede de distribuição e de abastecimento continuará a estar afetada durante alguns meses por este bloqueio. Não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro. Creio que vamos continuar a ter as companhias, os aeroportos e os próprios fornecedores de jet fuel bastante cautelosos e cuidadosos relativamente àquilo que são as suas reservas”, afirma à Renascença o especialista.

“Portanto, acho que não haverá um impacto imediato ainda. Haverá sim, digamos, um novo sentido para ir lentamente retomando as operações. E isso já se nota no próprio Médio Oriente”, remata.

As três companhias mais afetadas são a Emirates do Dubai, a Etihad, do Abu Dhabi e a Qatar Airways do Qatar, que entretanto já retomaram 50% da atividade que têm na região.

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