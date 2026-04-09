Chefe da NATO diz entender a "desilusão" de Trump com os aliados

Depois de lançar duras críticas a vários aliados por não fazerem "absolutamente nada" para ajudar na guerra no Irão, o Presidente norte-americano, Donald Trump, mostra-se ainda mais cético sobre a NATO, mas o chefe da aliança, Mark Rutte, disse entender a "desilusão" de Trump com os aliados.

O secretário-geral da NATO afirmou que o líder norte-americano mostrou-se "claramente desapontado" durante a reunião de quarta-feira na Casa Branca, mas disse ter saído "recetivo do encontro", avançou a estação televisiva "CNN International".

O secretário de Estado, Marco Rubio, também estava presente na reunião para discutir o conflito no Médio Oriente, mas não foram partilhadas declarações oficiais.

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Após a reunião de duas horas que Mark Rutte descreveu como uma conversa entre "dois bons amigos", o Presidente dos EUA voltou a descartar a ajuda do chefe da aliança e a ameaçar abandonar a NATO na sua rede social Truth Social.