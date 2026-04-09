- Noticiário das 6h
- 09 abr, 2026
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Médio Oriente
Chefe da NATO diz entender a "desilusão" de Trump com os aliados
09 abr, 2026 - 01:30 • Catarina Magalhães
Presidente dos EUA voltou a descartar a ajuda de Rutte e a ameaçar abandonar a aliança. "A NATO não estava lá quando precisamos dela e não estará lá se voltarmos a precisar. Lembrem-se da Gronelândia, aquele pedaço de gelo grande e mal gerido!!!", disse na rede social Truth Social.
Depois de lançar duras críticas a vários aliados por não fazerem "absolutamente nada" para ajudar na guerra no Irão, o Presidente norte-americano, Donald Trump, mostra-se ainda mais cético sobre a NATO, mas o chefe da aliança, Mark Rutte, disse entender a "desilusão" de Trump com os aliados.
O secretário-geral da NATO afirmou que o líder norte-americano mostrou-se "claramente desapontado" durante a reunião de quarta-feira na Casa Branca, mas disse ter saído "recetivo do encontro", avançou a estação televisiva "CNN International".
O secretário de Estado, Marco Rubio, também estava presente na reunião para discutir o conflito no Médio Oriente, mas não foram partilhadas declarações oficiais.
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Após a reunião de duas horas que Mark Rutte descreveu como uma conversa entre "dois bons amigos", o Presidente dos EUA voltou a descartar a ajuda do chefe da aliança e a ameaçar abandonar a NATO na sua rede social Truth Social.
"A NATO não estava lá quando precisamos dela e não estará lá se voltarmos a precisar", criticou Trump, relembrando ainda a cobiça do próprio quando tentou conquistar o território semiautónomo da Dinamarca, a Gronelândia, sem ajuda da aliança.
"Lembrem-se da Gronelândia, aquele pedaço de gelo grande e mal gerido!!!", lê-se na mensagem.
Insatisfeito com a falta de apoio dos aliados, Tump anunciou ainda que qualquer país que apoie o Irão com armas militares sofrerá com tarifas imediatas de 50%.
"Não haverá isenções nem exceções", garantiu.
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Já Mark Rutte insistiu, outra vez,na importância de construir uma aliança mais forte e justa entre aliados.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou ainda que o Presidente dos EUA acreditava a NATO foi "testada e falhou".
Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.
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