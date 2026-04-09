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Guerra no Médio Oriente

Irão anuncia mais de três mil mortos dos ataques de EUA e Israel

09 abr, 2026 - 12:06 • Lusa

Autoridades iranianas avançaram que "quase 40% dos corpos não puderam ser identificados devido ao tipo de armamento usado pelo inimigo".

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O número de mortos nos ataques israelo-americanos desde 28 de fevereiro ascende a mais de três mil, anunciaram as autoridades iranianas, no dia seguinte ao cessar-fogo intermediado pelo Paquistão.

"Registámos mais de 3.000 mártires dos ataques inimigos em todo o país", disse o diretor do instituto de medicina legal do Irão, Abbas Masjedi Arani, frisando que "quase 40% dos corpos não puderam ser identificados devido ao tipo de armamento usado pelo inimigo".

O mesmo responsável destacou que a entidade que dirige já está a notificar as famílias das vítimas e a trabalhar para entregar os cadáveres "o mais rápido possível".

A ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel foi lançada a meio de negociações indiretas - intermediadas por Omã - com o objetivo de alcançar um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Entretanto, as delegações de Teerão e Washington têm previsto o início de novas conversações, agora incidindo sobre o bloqueio do estreito de Ormuz, por onde passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, no sábado, em Islamabade.

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, anunciou quarta-feira ter acordado "suspender os ataques" contra o Irão por duas semanas e Teerão garantiu que a "passagem segura" de navios em Ormuz também seria possível durante o mesmo período, embora "mediante coordenação" com os militares iranianos.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, declarou que o acordo inclui os aliados dos Estados Unidos e representa um "cessar-fogo imediato em todo o território [iraniano], no Líbano e em outros locais".

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