Líder Supremo defende que Teerão não renunciará a "direitos legítimos"

O Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, declarou esta quinta-feira, numa mensagem escrita, que a República Islâmica não deseja uma guerra contra Israel e os Estados Unidos da América (EUA), mas que não renuncia aos seus "direitos legítimos".

"Não procuramos a guerra e não a queremos", afirmou Mojtaba Khamenei na mensagem, lida na televisão estatal 40 dias após o assassinato do pai, aiatóla Ali Khamenei, no primeiro dia do conflito iniciado pelos ataques de Israel e EUA a 28 de fevereiro contra o regime teocrático.

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"Mas em caso algum renunciaremos aos nossos direitos legítimos e, nesse sentido, consideramos toda a frente de resistência como uma única entidade", acrescentou Mojtaba Khamenei, referindo-se ao conflito no Líbano, onde Israel está em guerra com o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Após ameaças de aniquilação feitas pelo Presidente Donald Trump, o Irão concordou esta semana com um frágil acordo de cessar-fogo de duas semanas com os Estados Unidos e as duas partes têm negociações agendadas no Paquistão sexta-feira.