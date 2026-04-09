Melania Trump: "As mentiras que me ligam ao desprezível Jeffrey Epstein têm de acabar hoje"
09 abr, 2026 - 20:15 • Reuters
Primeira dama norte-americana faz raro discurso a partir da Casa Branca para negar relação com o predador sexual.
A primeira-dama Melania Trump negou, esta quinta-feira, ter mantido qualquer relação com o predador sexual condenado Jeffrey Epstein e afirmou que as alegações nesse sentido são difamatórias.
“As mentiras que me ligam ao desprezível Jeffrey Epstein têm de acabar hoje”, disse Melania Trump, num raro discurso a partir da Casa Branca.
A mulher do Presidente Donald Trump afirmou nunca ter tido uma relação com Epstein nem com a sua companheira Ghislaine Maxwell, com quem disse ter tido apenas um contacto ocasional.
“Eu não sou vítima de Epstein”, declarou Melania Trump.
Epstein foi detido em 2019 por acusações federais de tráfico sexual de menores. A sua morte, em 2019, numa cela de prisão em Manhattan, foi considerada suicídio.
