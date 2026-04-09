Meloni quer que a UE suspenda regras orçamentais se guerra no Médio Oriente se prolongar

As autoridades da União Europeia deveriam considerar uma suspensão temporária das regras relativas ao défice orçamental caso a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão voltasse a intensificar-se. Quem o diz é a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni perante o Parlamento italiano esta quinta-feira.

Citada pela Reuters, Meloni afirmou ainda que o governo está pronto para tomar todas as medidas possíveis para impedir potenciais comportamentos especulativos em relação aos preços da energia.

Neles inclui a introdução de impostos sobre lucros extraordinários para as empresas do setor energético.

Na mesma intervenção, a primeira-ministra italiana afirmou que restabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz é um interesse vital para Itália e para toda a União Europeia.

"Chegámos a um passo do ponto de não retorno, mas enfrentamos agora uma frágil perspetiva de paz que deve ser perseguida com determinação", disse Meloni, acrescentando que a Itália condena qualquer violação do cessar-fogo e apela a uma cessação permanente das hostilidades.