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Guerra no Médio Oriente
Meloni quer que a UE suspenda regras orçamentais se guerra no Médio Oriente se prolongar
09 abr, 2026 - 10:25 • João Carlos Malta com Reuters
A primeira-ministra italiana garantiu que o governo tomará todas as medidas necessárias para evitar a especulação nos preços da energia, em consequência da guerra no Médio Oriente.
As autoridades da União Europeia deveriam considerar uma suspensão temporária das regras relativas ao défice orçamental caso a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão voltasse a intensificar-se. Quem o diz é a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni perante o Parlamento italiano esta quinta-feira.
Citada pela Reuters, Meloni afirmou ainda que o governo está pronto para tomar todas as medidas possíveis para impedir potenciais comportamentos especulativos em relação aos preços da energia.
Neles inclui a introdução de impostos sobre lucros extraordinários para as empresas do setor energético.
Na mesma intervenção, a primeira-ministra italiana afirmou que restabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz é um interesse vital para Itália e para toda a União Europeia.
"Chegámos a um passo do ponto de não retorno, mas enfrentamos agora uma frágil perspetiva de paz que deve ser perseguida com determinação", disse Meloni, acrescentando que a Itália condena qualquer violação do cessar-fogo e apela a uma cessação permanente das hostilidades.
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