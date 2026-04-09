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Médio Oriente

Netanyahu anuncia negociações de paz com o Líbano

09 abr, 2026 - 17:05 • Ricardo Vieira, com Reuters

As conversações devem incluir o desarmamento do Hezbollah, a milícia xiita apoiada pelo Irão, afirmou o primeiro-ministro israelita.

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Depois do dia mais sangrento no Líbano desde o início da guerra, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse esta quinta-feira que vai iniciar negociações de paz com o governo de Beirute.

As futuras conversações devem incluir o desarmamento do Hezbollah, a milícia xiita apoiada pelo Irão.

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"À luz dos sucessivos pedidos do Líbano para abrir negociações diretas com Israel, dei ontem ordens ao gabinete para iniciar negociações diretas com o Líbano o mais depressa possível", declarou o primeiro-ministro israelita, em comunicado.

As negociações vão centrar-se "no desarmamento do Hezbollah e no estabelecimento de relações pacíficas entre Israel e o Líbano”, referiu Netanyahu.

Após o anúncio de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, Israel lançou na quarta-feira a maior vaga de ataques desde o início da guerra, no mês passado. Mais de 250 pessoas morreram e mil ficaram feridas.

Israel indicou ter atingido mais de 100 centros de comando do Hezbollah, com alvos militares em Beirute, no Vale do Bekaa e no sul do Líbano.

As Nações Unidas condenaram os ataques contra o Líbano, considerando “chocantes” os relatos de centenas de mortos e feridos, incluindo civis, apenas horas após o cessar-fogo com o Irão.

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