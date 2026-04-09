Petroleiro não iraniano passa pela primeira vez estreito de Ormuz após cessar-fogo

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor na terça-feira à noite, outros dois petroleiros iranianos e seis navios graneleiros atravessaram o estreito.

O navio transporta 6.941 toneladas de fuelóleo (44 mil barris) carregados em 28 de fevereiro em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e está a caminho de Aegis Pipavav, na Índia, segundo a AFP.

De acordo com dados do ‘site’ que rastreia o tráfego marítimo a nível mundial, citados pela agência France-Presse (AFP) em causa está o petroleiro MSG, de bandeira gabonesa, que se tornou o primeiro a abandonar o Golfo Pérsico desde que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão entrou em vigor, na terça-feira.

Um petroleiro com bandeira do Gabão foi o primeiro navio não iraniano a atravessar o estreito de Ormuz desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão, segundo o portal MarineTraffic .

Todos estes navios seguiram a rota recomendada pela Guarda Revolucionária Iraniana (o exército ideológico da República Islâmica), passando perto da ilha Larak, apelidada de “portagem de Teerão” pelo site de informação marítima Lloyd’s List.

Para já, o cessar-fogo não resultou num aumento do tráfego através do estreito de Ormuz.

As nove passagens confirmadas de navios de transporte de matérias-primas num dia e meio são inferiores à média de oito navios que têm atravessado o estreito diariamente desde o início da guerra, aponta a AFP.

Dos navios cuja passagem foi confirmada, seis são iranianos ou estavam a navegar de ou para o Irão.

De acordo com os sinais visíveis no MarineTraffic, cerca de dez outros navios pareciam ter atravessado ou estavam prestes a atravessar o estreito esta quinta-feira, mas a sua travessia ainda não foi confirmada pelo site especializado.

Além disso, vários navios que se dirigiam para o estreito retrocederam antes de entrarem, segundo os seus sinais, como os petroleiros Aurora e Trend.