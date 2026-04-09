Plano de paz em Gaza "está a falhar", alertam organizações humanitárias

Seis meses após o cessar-fogo para Gaza promovido pela administração Trump, a sua aplicação "está a falhar", concluíram cinco organizações humanitárias num relatório divulgado esta quinta-feira. Segundo as organizações, a população palestiniana continua a enfrentar "privação extrema, fome, ferimentos e morte" devido à continuidade dos ataques israelitas, às restrições de movimento e à obstrução da entrada de ajuda humanitária. O documento, em que se que avalia o cumprimento dos compromissos assumidos no plano apresentado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e na resolução correspondente aprovada pela ONU, foi subscrito pelo Conselho Dinamarquês para os Refugiados, Conselho Norueguês para os Refugiados, Oxfam, Refugees International e Save the Children. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A violência continua diariamente. Há destruição de edifícios, mas há algo muito mais importante. As mortes continuam. Os ataques indiscriminados continuam e, por isso, não existe, na prática, um cessar-fogo em Gaza hoje", afirmou, durante uma conferência de imprensa, o presidente da Refugees International, Jeremy Konyndyk.

Mesmo que a atividade militar israelita tenha reduzido substancialmente, "não há como olhar para o nível de violência em Gaza hoje e chamar a isso um cessar-fogo", salientou. Em declarações por videoconferência a partir de Gaza, uma responsável de comunicação da Oxfam, Ghada Al Haddad, descreveu um cenário de aparente normalidade que esconde uma realidade de carência profunda. "O mundo vê imagens de camiões a entrar em Gaza, mas uma grande parte transporta bens comerciais acessíveis apenas a uma minoria que ainda tem algum dinheiro. A maioria perdeu tudo: rendimento, emprego, terras e meios de subsistência e não conseguem pagar a comida nas prateleiras", vincou. Al Haddad também destacou a falta de combustível, essencial para manter operacionais hospitais, clínicas e bombas de água. Também em Gaza, Shurouq, uma gestora de comunicação da organização Save the Children, sublinhou que "as crianças continuam a ser as mais atingidas" pelo conflito, expostas a violência extrema, deslocação, fome e doenças, com efeitos também saúde mental. Segundo dados citados pela responsável, "mais de 180 crianças foram mortas durante o período de cessar-fogo, e mais de 20 mil desde o início do conflito em outubro de 2023". Shurouq descreveu a tentativa da organização de criar "espaços amigos das crianças" onde estas "possam brincar, aprender e sentir-se seguras novamente".