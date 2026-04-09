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Putin anuncia tréguas com a Ucrânia durante Páscoa ortodoxa
09 abr, 2026 - 20:29 • Ricardo Vieira, com Reuters
Cessar-fogo de dois dias durante as celebrações pascais. Presidente russo espera que a Ucrânia cumpra a trégua.
O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira tréguas na guerra contra a Ucrânia durante o período da Páscoa ortodoxa.
Putin decretou dois dias de cessar-fogo durante as celebrações pascais e espera que Kiev faça o mesmo.
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"Em ligação com a aproximação da celebração da Páscoa Ortodoxa, é declarado um cessar-fogo a partir das 16h00 do dia 11 de abril até ao final do dia 12 de abril”, refere o comunicado do Kremlin.
“Partimos do princípio de que o lado ucraniano seguirá o exemplo da Federação Russa”, sublinha Vladimir Putin.
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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha afirmado na segunda-feira que mantinha a proposta apresentada à Rússia para um cessar-fogo, condicionada à suspensão, por parte de Moscovo, de todos os ataques às infraestruturas energéticas.
Zelensky disse que a proposta foi transmitida a Moscovo através dos Estados Unidos. Acrescentou ainda que continuam os trabalhos com negociadores norte-americanos sobre garantias de segurança, que considerou serem a chave para uma paz duradoura.
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“Se a Rússia estiver pronta para parar os ataques às nossas infraestruturas energéticas, estaremos prontos para responder da mesma forma”, afirmou o Presidente ucraniano.
Na semana passada, Zelensky propôs um cessar-fogo em condições semelhantes durante a Páscoa — na fé ortodoxa, predominante tanto na Rússia como na Ucrânia, a Páscoa celebra-se no próximo domingo.
No entanto, após novos ataques russos, afirmou que a Rússia respondeu à proposta com o envio de drones Shahed, de conceção iraniana.
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