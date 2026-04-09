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Médio Oriente

Trump acusa Irão de quebrar acordo no Estreito de Ormuz

09 abr, 2026 - 23:47 • Catarina Magalhães, com agências

"O Irão está a fazer um péssimo trabalho, desonroso, diriam alguns, ao permitir que o petróleo passe pelo Estreito de Ormuz", queixou-se o líder norte-americano na sua rede social.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou esta quinta-feira o Irão de quebrar o acordo sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

"Não é esse acordo que temos!", contestou Trump, numa publicação na rede social Truth Social.

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Na mesma mensagem, o líder norte-americano diz que o Irão está a fazer um "péssimo trabalho" na passagem de petroleiros no Estreito de Ormuz, desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão.

Donald Trump anunciou, na passada terça-feira, que a suspensão dos bombardeamentos contra o Irão também previa um compromisso do Teerão em permitir uma circulação "completa, imediata e segura" no estreito.

Petroleiro não iraniano passa pela primeira vez estreito de Ormuz após cessar-fogo

Irão

Petroleiro não iraniano passa pela primeira vez estreito de Ormuz após cessar-fogo

Com bandeira gabonesa, o navio transporta 6.941 to(...)

Segundo o portal de tráfego marítimo a nível mundial MarineTraffic, já foi avistado esta quinta-feira um navio não iraniano a atravessar o estreito.

Um petroleiro com bandeira do Gabão com 6.941 toneladas de fuelóleo (f44 mil barris) foi o primeiro a abandonar o Golfo Pérsico desde que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão entrou em vigor, na terça-feira.

Desde o cessar-fogo, outros dois petroleiros iranianos e seis navios graneleiros atravessaram o estreito, mas, para já, não resultou num aumento do tráfego desde o acordo.

De acordo com os sinais visíveis no MarineTraffic, cerca de dez outros navios pareciam ter atravessado ou estavam prestes a atravessar o estreito esta quinta-feira, mas a sua travessia ainda não foi confirmada pelo site especializado.

Esta quinta-feira o Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, insistiu, numa mensagem escrita, que a República Islâmica não deseja uma guerra contra Israel e os EUA, mas que não renuncia aos seus "direitos legítimos".

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