Trump acusa Irão de quebrar acordo no Estreito de Ormuz

Donald Trump anunciou, na passada terça-feira, que a suspensão dos bombardeamentos contra o Irão também previa um compromisso do Teerão em permitir uma circulação "completa, imediata e segura" no estreito.

Na mesma mensagem, o líder norte-americano diz que o Irão está a fazer um "péssimo trabalho" na passagem de petroleiros no Estreito de Ormuz , desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão.

"Não é esse acordo que temos!", contestou Trump, numa publicação na rede social Truth Social.

O Presidente norte-americano, Donald Trump , acusou esta quinta-feira o Irão de quebrar o acordo sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

Segundo o portal de tráfego marítimo a nível mundial MarineTraffic, já foi avistado esta quinta-feira um navio não iraniano a atravessar o estreito.



Um petroleiro com bandeira do Gabão com 6.941 toneladas de fuelóleo (f44 mil barris) foi o primeiro a abandonar o Golfo Pérsico desde que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão entrou em vigor, na terça-feira.



Desde o cessar-fogo, outros dois petroleiros iranianos e seis navios graneleiros atravessaram o estreito, mas, para já, não resultou num aumento do tráfego desde o acordo.

De acordo com os sinais visíveis no MarineTraffic, cerca de dez outros navios pareciam ter atravessado ou estavam prestes a atravessar o estreito esta quinta-feira, mas a sua travessia ainda não foi confirmada pelo site especializado.



Esta quinta-feira o Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, insistiu, numa mensagem escrita, que a República Islâmica não deseja uma guerra contra Israel e os EUA, mas que não renuncia aos seus "direitos legítimos".